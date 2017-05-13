İspanya ligi La Liga'da Real Madrid, evinde ligin 4. sırasında 69 puanla yer alan Sevilla'yı konuk ediyor. Peki Real Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta?

REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Undiano Mallenco yönetecek. Türkiye saati ile 21:00'da başlayacak olan maç beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Sevilla, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 15 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Sevilla, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

● Real Madrid, evinde oynadığı son maçta Atletico Madrid'i 3-0 yendi.

● Sevilla, deplasmanda oynadığı son maçta Malaga'ya 4-2 kaybetti.

MUHTEMEL KADROLAR

Real Madrid: Kiko Casilla, Nacho Fernandez, Fabio Coentrao, Sergio Ramos, Danlio, Marco Asensio, Carlos Casemiro, Mateo Kovacic, James Rodriguez, Alvaro Morata ve Lucaz Vazquez

Sevilla: Sergio Rico, Adil Rami, Sergio Escudero, Clement Lenglet, Gabriel Mercado, Samir Nasri, Pablo Sarabia, Vitolo Machin, Steven N'Zonzi, Wissam Ben Yedder ve Franco Vazquez