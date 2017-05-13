İngiltere Premier Lig'de Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, evinde Liverpool'u konuk ediyor. Peki West Ham United - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

WEST HAM UNİTED - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Boleyn Ground Upton Park'ta oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Neil Swarbrick yönetecek. Türkiye saati ile 16:15'te başlayacak olan mücadele S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● West Ham United, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

● Liverpool, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● West Ham United, oynadığı son 5 maçta 4 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Liverpool, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

● West Ham United, evinde oynadığı son maçta Tottenham'ı 1-0 yendi.

● İki takım arasında oynanan son maç 2-2 beraberlikle sonlandı.

● Liverpool, deplasmanda oynadığı son maçta Watford'u 1-0 mağlup etti.

● İki takım arasındaki 10 maçta Liverpool 3, West Ham 4 kere kazandı. 3 maç berabere bitti.

● West Ham United, ligde evinde 3 maçtır kaybetmiyor.

● Liverpool, ligde deplasmanda 3 maçtır kazanıyor.