TFF 1.Lig'de 32'nci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Büyükşehir Gaziantep'le kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e çıkmak isteyen Eskişehirspor ile küme düşmemek için mücadele veren Büyükşehir Gaziantep'in maçı nefesleri kesecek. Peki, Eskişehirspor - Büyükşehir Gaziantep maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ESKİŞEHİRSPOR - BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'e doğrudan çıkmanın hesaplarını yapan Eskişehirspor, sahasında Büyükşehir Gaziantep'i konuk edecek. 32 haftada 55 puan toplayan Es-Es ligin bitimine 2 hafta kala Sivasspor'un 3 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alıyor. İkili averajda da Sivasspor'un gerisinde olan Mustafa Denizli yönetimindeki Eskişehirspor'a 2 maçını kazanmak da yetmiyor. Es-Es'in 2'nci olabilmesi için Sivasspor'un 2 maçta da puan kaybetmesi gerekiyor. Yinede şansını sonuna kadar sürdürmek isteyen Eskişehirspor'da hedef küme düşme mücadelesi veren Büyükşehir Gaziantep'i yenerek yoluna devam etmek.

Büyükşehir Gaziantep'in işi ise daha zor. Zira Gaziantep temsilcisi 32 haftada 33 puan topladı ve küme hattının içinde yer alıyor. En yakın rakibi Şanlıurfaspor'la aynı puanda olan Gaziantepspor ikili averajla rakibinin gerisinde bulunuyor. Adana Demirspor ise Büyükşehir Gaziantep'in yalnızca 1 puan üstünde. Kalan iki maçta da hata yapma lüksü olmayan Büyükşehir Gaziantep ligde kalmak içinde mutlak 3 puan kazanmak zorunda. Zorlu Eskişehirspor - Büyükşehir Gaziantep maçı 14 Mayıs Pazar günü (yarın) saat 17.00'da Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Kritik maç TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

ESKİŞEHİR YENİ ATATÜRK STADYUMU'NUN KONUMU

TFF 1.LİG'DE 33. HAFTA ÖNCESİ PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av P 1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 32 18 6 8 46 35 11 60 2. SİVASSPOR 32 16 10 6 46 26 20 58 3. ESKİŞEHİRSPOR 32 16 10 6 60 39 21 55 4. GİRESUNSPOR 32 14 8 10 38 32 6 50 5. BOLUSPOR 32 15 5 12 51 52 -1 50 6. GÖZTEPE 32 14 7 11 50 49 1 49 7. ÜMRANİYESPOR 32 12 12 8 40 33 7 48 8. ALTINORDU 32 12 11 9 40 36 4 47 9. BALIKESİRSPOR 32 9 12 11 52 42 10 39 10. DENİZLİSPOR 32 11 9 12 45 43 2 39 11. ELAZIĞSPOR 32 11 11 10 37 32 5 38 12. MANİSASPOR 32 10 9 13 45 49 -4 36 13. SAMSUNSPOR 32 9 8 15 26 42 -16 35 14. ADANA DEMİRSPOR 32 8 13 11 44 48 -4 34 15. ŞANLIURFASPOR 32 8 9 15 36 43 -7 33 16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 32 8 9 15 33 43 -10 33 17. BANDIRMASPOR 32 8 7 17 40 52 -12 31 18. MERSİN İDMANYURDU 32 6 10 16 33 66 -33 25

Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 maçta galibiyetlerde eşitlik bulunuyor. Gazintep'te, Eskişehir'de 4'er maçı kazandı. İki takım arasındaki 2 maç ise berabere biterken, ligin ilk yarısındaki maçı 1-0'lık skorla Eskişehirspor kazandı.

B.Ş. Gaziantep 0 - 0 Eskişehirspor

Eskişehirspor 2 - 1 B.Ş. Gaziantep

Eskişehirspor 1 - 2 B.Ş. Gaziantep

B.Ş. Gaziantep 2 - 0 Eskişehirspor

B.Ş. Gaziantep 3 - 2 Eskişehirspor

B.Ş. Gaziantep 0 - 2 Eskişehirspor

B.Ş. Gaziantep 1 - 4 Eskişehirspor

Eskişehirspor 1 - 1 B.Ş. Gaziantep

B.Ş. Gaziantep 0 - 1 Eskişehirspor

B.Ş. Gaziantep 3 - 2 Eskişehirspor

ESKİŞEHİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ DENİZLİ: KENDİ KADERİMİZİ ÇİZECEK KONUMDAYIZ

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Mustafa Denizli, siyah-kırmızılı kulüpte düşündüğü hedeflere ulaşmadan ayrılma niyetinin olmadığını söyledi.

Denizli, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'a geldiği günden bu yana 3 ayı geride bıraktığını bildirdi.

Geçen haftaya kadar Eskişehirspor'un kendi kaderini çizecek bir pozisyonda bulunduğunu anımsatan Denizli, şöyle konuştu:

"Denizlispor maçıyla bu avantajı kullanamadık. Bütün bunlar bizi hedefimizden şaşırtmaz. Ne yaşanırsa yaşansın öyle ya da böyle ilk gün ne söylediysem o sözümüz mutlaka gerçekleşecek. Eskişehirspor'da düşündüğümüz hedefleri bulmadan buradan ayrılma niyetim yok. Bütün camia iki hafta son düzlüğe kadar bekleyecek. Şartlar bizi play-off'a götürürse oradan da çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Verdiğimiz sözü gerçekleştirmeden bu masadan kalkmayacağım. Zorluklar yaşıyoruz. Bu çok doğal, bu zorlukların üstesinden hep birlikte gelmeye çalışıyoruz. Eskişehirspor camiası ve taraftarımız takımını yanından olsun."

Denizli, Eskişehirspor'a severek geldiğini ve severek çalıştığını dile getirdi.

ESKİŞEHİRSPOR GENEL SEKRETERİ ŞAHBAZ: SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ

Eskişehirspor Genel Sekreteri Erdal Şahbaz, deplasmandaki Denizlispor yenilgisine değinirken, "Henüz her şey bitmedi. Umudumuzu kaybetmeden Spor Toto Süper Lig'e çıkacağız" dedi.



Erdal Şahbaz, kulübün internet sitesinde yaptığı yazılı açıklamada Denizlispor maçında beklemedik bir yenilgi aldıklarını belirtti. Bu yenilginin kendilerine yakışmadığını ve herkesi üzdüğünü ifade eden Şahbaz,ş ancak umutlarını kaybetmediklerini vurgularken şöyle devam etti:



"Ligin bitmesine 2 maç var ve bundan sonra teknik, taktik analiz, matematiksel hesaplar bitmiştir. Artık (Beyin, yürek ve bilek) meselesi başlamıştır. Artık yüreğini koyan ve inan kazanacaktır. Takımımız kalan 2 haftayı da galip bitirip hedefi için ilerlemeye devam edecektir. Çünkü henüz her şey bitmedi. Umudumuzu kaybetmeden Süper Lig'e çıkacağız. Buna gücümüz ve inancımız tamdır. Hepimiz biliyoruz ki başarı kriz anlarını yöneterek gelir. Hepimiz ve özellikle futbolcularımız sakince hedefe odaklanarak bu krizi yönetmeliyiz. Türk futboluna adını altın harflerle kazımış, tarihe tanıklık etmiş ve kendisine hayran bırakmış güçlü bir taraftara sahibiz. Anadolu'nun efsane takımı Eskişehirsporumuzun en güçlü yanıdır taraftarları. Birbirimize destek olmalıyız. Bu süreçte çok söze, çok lafa gerek yok. Çıkıp oynayacağız. Kazanacağız. Başaracağız."

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEP MAÇTIR KAYBETMİYOR

TFF 1.Lig'de Büyükşehir Gaziantepspor deplasmanda 13 maçtır kazanamıyor, toplamda 5 maçtır kaybetmiyor.