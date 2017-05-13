İngiltere Premier Lig'de Tottenham, evinde Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Manchester United'ı ağırlıyor. Peki Tottenham - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TOTTENHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

White Hart Lane'da oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Jonathan Moss yönetecek. Türkiye saati ile 18:30'da başlayacak olan mücadele S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Tottenham, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

● Tottenham, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Manchester United, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Tottenham, evinde oynadığı son maçta Arsenal'i 2-0 yendi.

● Manchester United, deplasmanda oynadığı son maçta Arsenal'e 2-0 kaybetti.

● İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Manchester United, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

● Aralarındaki 10 maçta Manchester United 4 kere, Tottenham 3 kere kazandı. 3 maç berabere sonlandı.