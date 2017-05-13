TFF 1.Lig'de 32'nci hafta karşılaşmasında Manisaspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşacak. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda da hedef mutlak 3 puan. Peki, Manisaspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de son iki haftaya girilirken düşme tehlikesi yaşayan iki takım Manisaspor'la, Şanlıurfaspor karşılaşacak. 32 haftada 36 puan toplayan Manisaspor düşme hattının 3 puan üzerinde 12'nci sırada bulunuyor. Sait Karafırtınalar yönetiminde son haftalarda flaş skorlar alarak lige tutunan Manisaspor bu maçı kazanarak düşme riskini atlatmak istiyor. Şanlıurfaspor için durum daha kritik. Ligde 32 haftada 33 puan toplayan Şanlıurfaspor averajla 15'inci sırada bulunuyor. Olası bir puan kaybında Bandırmaspor ve Büyükşehir Belediyespor'un galibiyetiyle küme hattının içine düşecek olan Şanlıurfaspor'da ligde kalmanın tek yolu 2 haftayı da kayıpsız kapatmak. Zorlu Manisaspor - Şanlıurfaspor maçı 14 Mayıs Pazar günü (yarın) saat 17.00'da başlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki kritik mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını, İsmail Şencan ve İbrahim Bozbey yapacak.

MANİSA 19 MAYIS STADI'NIN KONUMU

MANİSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SAİT KARAFIRTINALAR: DİKKATLİ OLMALIYIZ

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, galip gelmeleri durumunda ligde kalmayı garantileyeceklerini belirterek, "Hepimiz galibiyete inandık. Bu takımı kümede tutabilmek için herkes canla başla çalıştı. Şimdi emeklerimizin karşılığını alacağız. Taraftarımızın 19 Mayıs Stadı'nı şölen alanına çevirmesini istiyoruz" dedi.



İkinci yarıda sergiledikleri performans ve topladıkları puanla üst sıralara oynayan birçok takımı geride bıraktıklarını dile getiren Sait Karafırtınalar, "Gönül isterdi ki şampiyonluğu ya da play off'u kovalayalım. Ancak bu sezon ligde kalırsak, gelecek sezon bu hayallerimize kavuşuruz" diye konuştu. Şanlıurfaspor'un da son kozlarını oynadığına dikkat çeken Karafırtınalar, "Rakibimiz geçen hafta Boluspor'u deplasmanda yendi. Dikkatli olmalıyız."

TFF 1.LİG'DE 33. HAFTA ÖNCESİ PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av P 1. EVKUR YENİ MALATYASPOR 32 18 6 8 46 35 11 60 2. SİVASSPOR 32 16 10 6 46 26 20 58 3. ESKİŞEHİRSPOR 32 16 10 6 60 39 21 55 4. GİRESUNSPOR 32 14 8 10 38 32 6 50 5. BOLUSPOR 32 15 5 12 51 52 -1 50 6. GÖZTEPE 32 14 7 11 50 49 1 49 7. ÜMRANİYESPOR 32 12 12 8 40 33 7 48 8. ALTINORDU 32 12 11 9 40 36 4 47 9. BALIKESİRSPOR 32 9 12 11 52 42 10 39 10. DENİZLİSPOR 32 11 9 12 45 43 2 39 11. ELAZIĞSPOR 32 11 11 10 37 32 5 38 12. MANİSASPOR 32 10 9 13 45 49 -4 36 13. SAMSUNSPOR 32 9 8 15 26 42 -16 35 14. ADANA DEMİRSPOR 32 8 13 11 44 48 -4 34 15. ŞANLIURFASPOR 32 8 9 15 36 43 -7 33 16. BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR 32 8 9 15 33 43 -10 33 17. BANDIRMASPOR 32 8 7 17 40 52 -12 31 18. MERSİN İDMANYURDU 32 6 10 16 33 66 -33 25

Not: Elazığspor'a 6, Eskişehirspor, Denizlispor, Adana Demirspor, Manisaspor ve Mersin İdmanyurdu'na üçer puan silme cezası verildi.

MANİSASPOR'DA İSMAİL HAKTAN'IN DÖNÜŞÜ SEVİNÇ YARATTI

Siyah beyazlı ekipte cezalı olan Mikic ile Sebaihi Şanlıurfaspor müsabakasında takımdaki yerlerini alamayacak. Cezası biten İsmail Haktan'ın takıma dönecek olması, teknik heyeti biraz olsun mutlu etti.

ŞANLIURFASPOR BASIN SÖZCÜSÜ: GALİBİYETE ODAKLANDIK

TFF 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor'da kulüp basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, geçmiş maçları unutarak Manisaspor müsabakasında galibiyete odaklandıklarını söyledi.

Büyükfırat, yaptığı açıklamada, ligde kalma yolunda yakaladıkları avantajı sürdürebilmek için bu hafta deplasmanda oynayacakları Manisaspor maçının büyük önem taşıdığını belirtti.

Ligde çok kritik maçların oynanacağına değinen Büyükfırat, rakiplerin durumuna bakmaksızın galibiyete odaklandıklarını vurguladı.

Şanlıurfaspor camiasının ligde kalmak için kenetlendiğine dikkati çeken Büyükfırat, "Bizim için hayati önem taşıyan Boluspor maçını kazanarak geride bıraktık, aldığımız o galibiyet bizi umutlandırdı. Geçmiş maçları unutarak Manisasporkarşılaşmasında galibiyete odaklandık. İnşallah Manisa'dan da istediğimiz galibiyeti alarak tüm camiayı sevindirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Büyükfırat, Bolu'da devam eden kamp çalışmalarında sakatlıkları bulunan Artun Akçakın, Berkay Değirmencioğlu ve Batuhan Artarslan'ın tedavilerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan son maçta Şanlıurfaspor 5 kez kazanırken, Manisaspor yalnızca 2 kez kazandı. 3 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Ş.Urfaspor 3 - 1 Manisaspor

Manisaspor 1 - 1 Ş.Urfaspor

Manisaspor 1 - 0 Ş.Urfaspor

Manisaspor 0 - 0 Ş.Urfaspor

Ş.Urfaspor 2 - 0 Manisaspor

Manisaspor 0 - 0 Ş.Urfaspor

Ş.Urfaspor 0 - 2 Manisaspor

Ş.Urfaspor 1 - 0 Manisaspor

Manisaspor 1 - 2 Ş.Urfaspor

Ş.Urfaspor 2 - 0 Manisaspor