Türkiye 1. Lig mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e yükselmek için Boluspor karşısında galibiyet arıyor. Peki Yeni Malatyaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
YENİ MALATYASPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
'nda oynanacak karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'e Serkan Gençerler ve Oğuz Terzi yardımcılık yapacak. Zorlu mücadele TRT kanalından canlı olarak izlenebilecek.
● Yeni Malatyaspor, Boluspor'u yendiği takdirde Süper Lig'e yükselecek.
● Yeni Malatyaspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
● Boluspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
● Yeni Malatyaspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.
● Boluspor, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
● İki takım arasında oynanan son maçta Boluspor 4-2 kazandı.
● Aralarında oynanan son 5 maçta Boluspor 3 kere kazandı, Yeni Malatya ise 1 kere kazandı.
MUHTEMEL KADROLAR
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Mickael Pereira, İrfan Başaran, Diabang Dialiba, Sedat Ağçay, Azubuike Okey, Rahman Buğra Çağıran ve Eren Tozlu
Boluspor: Melih Ağa, Furkan Şeker, Umut Meraş, Alim Öztürk, Ramazan Sal, Guido Koçer, Andre Santos, Kadir Bekmezci, Özgür İleri, Rydell Poepon ve Bentley