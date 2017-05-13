Türkiye 1. Lig mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e yükselmek için Boluspor karşısında galibiyet arıyor. Peki Yeni Malatyaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

YENİ MALATYASPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

'nda oynanacak karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'e Serkan Gençerler ve Oğuz Terzi yardımcılık yapacak. Zorlu mücadele TRT kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Yeni Malatyaspor, Boluspor'u yendiği takdirde Süper Lig'e yükselecek.

● Yeni Malatyaspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Boluspor, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Yeni Malatyaspor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Boluspor, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● İki takım arasında oynanan son maçta Boluspor 4-2 kazandı.

● Aralarında oynanan son 5 maçta Boluspor 3 kere kazandı, Yeni Malatya ise 1 kere kazandı.

MUHTEMEL KADROLAR

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Murat Akça, Caner Arıcı, Sadık Çiftpınar, Mickael Pereira, İrfan Başaran, Diabang Dialiba, Sedat Ağçay, Azubuike Okey, Rahman Buğra Çağıran ve Eren Tozlu

Boluspor: Melih Ağa, Furkan Şeker, Umut Meraş, Alim Öztürk, Ramazan Sal, Guido Koçer, Andre Santos, Kadir Bekmezci, Özgür İleri, Rydell Poepon ve Bentley