Türkiye 1. Lig karşılaşmasında 48 puanla 7. sırada yer alan Ümraniyespor, evinde bir alt sırasında yer alan Altınordu'yu ağırlıyor. Peki Ümraniyespor - Altınordu maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ÜMRANİYESPOR - ALTINORDU MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Serkan Tokat düdük çalacak. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mustafa Savranlar yapacak. Saat 17:00'da başlayacak olan zorlu mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Ümraniyespor, oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Altınordu, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Ümraniyespor, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Altınordu, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.

● Ümraniyespor, evinde oynadığı son maçta Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

● Altınordu, deplasmanda oynadığı son maçta Manisaspor'u 2-0 yendi.

● İki takım arasında oynanan son maç 1-1 beraberlikle sonlandı.

● Ümraniyespor, ligde evinde oynadığı son 12 maçı kaybetmedi.

● Altınordu, ligde deplasmanda oynadığı son 4 maçı kaybetmedi.