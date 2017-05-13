Türkiye 1. Lig karşılaşmasında Yılmaz Vural yönetimindeki Göztepe, evinde Samsunspor'u konuk ediyor. Peki Göztepe - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bornova İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Cem Satman ve Orkun Aktaş'ın yardımcılık yapacağı karşılaşma 17:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından canlı olarak izlenebilecek.
● Göztepe, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.
● Samsunspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
● Göztepe, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.
● Samsunspor, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.
● Göztepe, evinde oynadığı son maçta Sivasspor'a 1-0 kaybetti.
● Samsunspor, deplasmanda oynadığı son maçta Eskişehirspor'a 6-1 kaybetti.
● İki takım arasında oynanan son maçı Göztepe deplasmanda 2-1 kazandı.