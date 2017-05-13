Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, ligi 2. sırada tamamlamayı garantileyerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantileyen RB Leipzig'e konuk oldu. Tam 9 golün atıldığı maçta gülen taraf Carlo Ancelotti ve öğrencileri oldu.

Maça hızlı başlayan Leipzig, Emil Forsberg'in asistinde Marcel Sabitzer'le henüz 2. dakikada 1-0 öne geçti. Bayern Münih'in cevabı, 17. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle geldi. Hakem Tobias Stieler, bu golden 12 dakika sonra bir kez daha penaltı kararı verdi ve Timo Werner, topu ağlara göndererek takımını tekrar öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik sonuçla bitti.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf Leipzig'di. Yussuf Poulsen, Forsberg'in asistiyle 47. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bayern Münih, Thiago Alcantara ile 60. dakikada farkı tekrar 1'e indirdi. Bu golden sadece 5 dakika sonra Timo Werner, tekrar sahne aldı ve kendisinin 2. takımının 4. golünü attı. Bayern Münih, Lewandowski'nin 84. dakikada attığı golle farkı tekrar 1'e indirdi. Son dakikalarda David Alaba ve Arjen Robben'le iki gol daha bulan Bayern Münih, maçı kazanmasını bildi.