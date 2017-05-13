Bayer Leverkusen Tayfun Korkut ile kümede kaldı

İki takımın da puana ihtiyacı olduğu karşılaşmada gülen çıkmadı. Tayfun Korkut'un öğrencileri, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçtan son 30 dakikada attığı gollerle 2-2'lik beraberlik koparmayı başardı.

Köln'ün golleri 14. dakikada Milos Jojic ve 49. dakikada Lukas Klünter'den gelirken ev sahibine puan kazandıran golleri, 60. dakikada Stefan Kiessling ve 71. dakikada Joel Pohjanpalo kaydetti.

Bu sonuça Leverkusen, puanını 38'e yükseltti ve kümede kalmayı garantiledi. Köln ise puanını 46'ya yükseltti ve UEFA Avrupa Ligi yarışında yara aldı.

Leverkusen, sezonun son haftasında deplasmanda Hertha Berlin ile oynayacak. Köln ise Mainz'ı konuk edecek.

Leverkusen'in sportif direktörü Michael Schade, gelecek sezon takımın başında Tayfun Korkut'un olmayacağını resmen açıkladı.