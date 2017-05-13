Manchester City: 2 - Leicester City: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City sahasında Leicester City ile karşılaştı.

Maça çok hızlı başlayan ev sahibi 29'da David Silva ve 36. dakikada Gabriel Jesus'un penaltısıyla 2-0'ı buldu. 42'de Okazaki sahneye çıktı ve ilk yarının skorunu belirledi: 2-1.

İkinci yarıda beraberlik için bastıran Leicester'da 77. dakikada Riyad Mahrez penaltı kaçırdı ve Manchester City maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 72 yaparken, Leicester City ise 43 puanda kaldı.

Premier Lig'de günün diğer sonuçları ise şöyle:

Bournemouth: 2 - Burnley: 1

Middlesbrough: 1 - Southampton: 2

Sunderland: 0 - Swansea City: 2