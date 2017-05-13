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Bayern Münih'ten 2 yıldız için 120 milyon Euro

Alman basınında yer alan haberlerde, Bavyera ekibinin Alexis Sanchez ve Marco Verratti için toplam 120 milyon Euro harcayabileceği iddia edildi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:59:45 Güncelleme: 20:02:35

Bundesliga'nın rekorlar şampiyonu Bayern Münih bir yandan şampiyonluğa adım adım yaklaşırken, bir yandan da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Alman Bild Gazetesi'nin bir haberine göre Bayern Münih, yeni sezonda kadrosuna katmak istediği iki yıldız oyuncu için 120 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Bayern Münih'in, Arsenal'ın golcüsü Alexis Sanchez için 60 milyon Euro, Fransız kulüp Paris St. Germain'den Marco Verratti için de 60 milyon Euro verebileceği ifade edildi.

Başlayan transfer görüşmelerinde her iki oyuncunun da Bayern Münih'te forma giymeye sıcak baktığı ve Alexis Sanchez'in de kulübü Arsenal'da mutsuz olduğu kaydedildi. Gelecek hafta sonu sona erecek Bundesliga'nın ardından söz konusu transfer görüşmelerinin hız kazanacağı belirtildi.

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