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Jeremain Lens: Ben bir robot değilim

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona eren karşılaşma sonrası isyan etti

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:40:56 Güncelleme: 22:10:31

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jeremain Lens, Antalyaspor'a karşı 1-0 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hollandalı yıldız yaptığı açıklamada ''Herkesin bu durumu gördüğünü düşünüyorum. Sanki bir tatil günü gibiydi bu maç. Ufak şanslar bulduk ama kesinlikle bizim için iyi bir maç değildi.

''BEN BİR ROBOT DEĞİLİM''
Ben bir robot değilim. Her maçta iyi oynamaya gayret gösteriyorum. Bütün maçlarda çok iyi oynayabilmem mümkün değil. Bazı maçlarda iyi, bazı maçlarda da kötü oynayabilirim. Ben de diğer futbolcu arkadaşlarım gibi sadece bir futbolcuyum. Son haftalarda iyi bir performans gösteremediğimin farkındayım, ligin ilk haftalarındaki gibi oynayamıyorum. Ligin son haftalarında elimden geleni yapacağım. Kupa hedefimiz var, o maçlarda da iyi bir performans göstermeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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