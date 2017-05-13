Manchester United Cengiz Ünder'i izledi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Başakşehir'in sürpriz bir misafiri vardı. Manchester United'ın oyuncu izleme ekibinden bir görevlinin İstanbul ekibinin genç yıldızı Cengiz Ünder'i canlı izlediği iddia edildi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 30 maçta 9 gol atıp 8 asist yapan Cengiz, devlerin radarında. Genç futbolcu, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolun yanı sıra attığı gollerle dikkat çekmişti. Cengiz, milli formayla Moldova maçında da harika bir gol atmış, gündem olmuştu.