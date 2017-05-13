Ersun Yanal'a göre puan kaybının nedeni tempo

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, artık kalan 3 maça odaklandıklarını belirtti.

Maçın futbol seyri açısından düşük geçtiğini belirten Ersun Yanal, sözlerine "Rakibimizin durumu ortada. Hem futbol seyri hem de burada maç içerisinde olacak atmosferin çok sönük kaldığını söylemeliyim. Her iki takımın yanıtı da aynı oldu." ifadeleriyle devam etti.

Temposu düşük bir maç oynadıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "3 haftalık düşüşümüz var. Sanırım bunu tamamlayıp önümüzdeki 3 karşılaşmada iyi sonuç alıp sezonu iyi kapatmamız gerekiyor. Deplasmanda 2 puan kaybetmiş bir takımdık. Bugün de 2 puan kaybettik. Şu an 4 puan kaybımız oldu. İkinci yarının başından uzaklaştık. Adanaspor'a bundan sonra için başarılar diliyorum. Bugün küme düşmeleri kesinleşti çünkü. Biz de bir an önce toparlanıp önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu