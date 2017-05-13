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Felipe Melo yumruk
FUTBOL

Rakibi yumruklayan Felipe Melo'nun cezası belli oldu

Penarol'le oynanan Copa Libertadores maçında rakibine yumruk atan Felipe Melo'nun cezası belli oldu. Melo kaç maç ceza aldı

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:42:25 Güncelleme: 22:51:04

Kariyerini ülkesi Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta sürdüren Felipe Melo, 26 Nisan'da oynanan Penarol maçının ardından olaya karışmıştı.

Copa Libertadores maçının son düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları arasında çıkan kavgada Melo, rakip futbolcu Matias Mier'i yumruklamıştı.

Kuzey Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından cezası açıklanan tecrübeli futbolcu, 6 resmi maçtan men cezası aldı.

Palmerias başkanı Mauricio Galiotte, Melo'ya verilen cezanın oldukça ağır olduğunu, mağdur oldukları halde cezanın kendilerine kesildiğini söyledi.

Felipe Melo, Palmeiras'ın Libertadores'te yoluna devam etmesi halinde en erken yarı finalde forma giyebilecek.

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