ÖNE ÇIKANLAR
Mete Kalkavan Fenerbahçe
FUTBOL

Mete Kalkavan sarı kartı yanlış futbolcuya gösterdi

Fenerbahçe-Antalyaspor maçını yöneten hakem Mete Kalkavan, Alper Potuk yerine Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart gösterdi

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:08:17 Güncelleme: 23:12:18

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk yarısında hakem Mete Kalkavan, sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'a yanlışlıkla sarı kart gösterdi.

Maçın 41. dakikasında rakibine faul yapan Alper Potuk yerine Hasan Ali'ye sarı kart gösteren Kalkavan, yanlışından çabuk döndü. Yardımcı hakemlerinin uyarısıyla Hasan Ali'ye gösterdiği kartı geri alan Mete Kalkavan, faulü yapan Alper'e sarı kartını çıkardı.

Öte yandan maçın hemen başında formasında sıkıntı oluşan Moussa Sow bir süre saha kenarına geldi. Sarı-lacivertlilerin malzemecisi Sow'un yedek formasını soyunma odasından getirene kadar Fenerbahçe yaklaşık 2 dakika maça 10 kişi devam etti.

VOLKAN ŞEN SAKATLANDI
Karşılaşmanın son dakikasında Fenerbahçeli Volkan Şen sakatlandı.

Bir pozisyonda aldığı darbeyle omzunun üzerine düşen Volkan'ın tedavisi saha dışında yapıldı. Volkan son 1 dakikayı oynayamazken, sahadan acı içinde sol omzunu tutarak ayrıldı.

(Ntvspor)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dick Advocaat'tan zehir zemberek sözler!..
FUTBOL

Advocaat'tan zehir zemberek sözler!..
Fenerbahçe: 0 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Kadıköy'de Deniz 'Fener'i!..
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe yanıtı
FUTBOL

Kocaman'dan Fenerbahçe yanıtı
Sağ bekte kim oynayacak?
FUTBOL

Sağ bekte kim oynayacak?