ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Riyad Mahrez'in iptal edilen penaltısı ortalığı karıştırdı!

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:11:52

  • 1 Riyad Mahrez'in iptal edilen penaltısı ortalığı karıştırdı!
    1 | 12

    Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City sahasında Leicester City'i konuk etti.

  • 2 Riyad Mahrez'in iptal edilen penaltısı ortalığı karıştırdı!
    2 | 12

    Mücadelenin son bölümünde 2-1 geride olan Leicester City 78. dakikada penaltı kazandı.

  • 3 Riyad Mahrez'in iptal edilen penaltısı ortalığı karıştırdı!
    3 | 12

    Topun başına yıldız futbolcu Riyad Mahrez geçti.

  • 4 Riyad Mahrez'in iptal edilen penaltısı ortalığı karıştırdı!
    4 | 12

    Ancak sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

  • 5 Riyad Mahrez'in iptal edilen penaltısı ortalığı karıştırdı!
    5 | 12

    Riyad Mahrez hakemin düdüğünün ardından topu ağlarla buluşturdu. 

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000