Riyad Mahrez'in iptal edilen penaltısı ortalığı karıştırdı!

Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City sahasında Leicester City'i konuk etti.
Mücadelenin son bölümünde 2-1 geride olan Leicester City 78. dakikada penaltı kazandı.
Topun başına yıldız futbolcu Riyad Mahrez geçti.
Ancak sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.
Riyad Mahrez hakemin düdüğünün ardından topu ağlarla buluşturdu.
Mahrez, topa doğru koşarken ayağı kaydı ve meşin yuvalağa iki kere dokundu.
Ancak Mahrez topa iyi ayağıyla değdiği için gol iptal edildi.
Benzer bir durum, Antoine Griezmann'ın başına gelmişti.
Fransız oyuncunun, Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında topa vururken iki ayağı da topa değmişti.
Maç sonrasında kurallar gereği penaltının iptal edilmesi konuşulmuştu.
İngiltere'nin futbol efsanelerinden Gary Lineker, attığı Tweet'te hakemin penaltıyı iptal etmekte haklı olduğunu ancak kurallarda net bir talimat bulunmadığını söyledi.
Manchester City bu ilginç mücadelede rakibini 2-1 mağlup etti.