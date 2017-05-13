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Volkan Şen'in MR'ı çekilecek

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu maçta omzundan sakatlanan Volkan Şen'in durumu, çekilecek MR'dan sonra belli olacak

13 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:48:16 Güncelleme: 23:52:17

Antalyaspor maçının 90+4. dakikasında Chico'nun müdahalesiyle omuzundan sakatlanan Volkan Şen'in omuz ekleminde zorlanma olduğu tespit edildi. 

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile karşılaştığı mücadelede Volkan Şen son dakikalarda omzundan sakatlandı. Chico'nun müdahalesiyle yere düşen tecrübeli oyuncunun omuz ekleminde zorlanma olduğu tespit edildi. Tecrübeli oyuncunun yarın çekilecek MR'ı sonrası durumu netlik kazanacak.

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