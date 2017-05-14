Gheorghe Hagi, Gigi Becali'ye cevap verdi

Romanya 1. Futbol Ligi'nde şampiyon belli oldu. Gheorghe Hagi'nin 2009 yılında kurduğu takım, 8 yıl sonra zafere ulaşmayı başardı. Ancak Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali'den bu duruma itiraz geldi.

Şampiyonluğu averajla kaybeden Steaua'nın sahibi Becali, "Fazla konuşmak istemiyorum. Şampiyonluğu hak eden biziz ve CAS'a gideceğiz. CAS, onların şampiyon olduğuna karar verirse tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

Hagi'den Becali'ye cevap geldi. Sporx'te yer alan habere göre Hagi, "Büyük adamlar, nasıl kaybedeceğini bilir. Sadece gülüyorum çünkü kaybetmeyi ne yazık ki bilmiyor. Kazanmayı hak ettik ve gururluyum" sözleriyle Becali'ye cevap verdi.

"TESADÜF DEĞİL!"

Hagi, "Şampiyonluğumuz tesadüf değil. Akademiye yatırım yaptık ve karşılığını alıyoruz. Daha iyi olacağımızı umuyorum. 5 senedir gençelrde şampiyonluğu kazanıyoruz. Çok emek verdik" ifadeleriyle şampiyonluk değerlendirmesinde bulundu.