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Vasco da Gama kaza
FUTBOL

Vasco U17'yi taşıyan otobüs kaza yaptı

Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama'nın 17 yaş altı takımını Rio de Janeiro'ya götüren otobüs kaza yaptı. Kazada 22 kişi yaralandı

14 Mayıs 2017 Pazar, 00:36:27 Güncelleme: 00:43:34

Vasco da Gama'nın 17 yaş altı takımını taşıyan otobüs Rio de Janeiro'ya giden 116. karayolunun 50. kilometresinde kaza yaptı. Devlet hastahanesinden doktor Celso Martins'in açıklamasına göre aralarında futbolcuların da olduğu 22 kişi yaralandı.

Takımın santrforu Douglas Carvalho'nun en ciddi yaralanan oyuncu olduğu söyleniyor. 17 yaşındaki santrforun kalça kemiğinde bir kırılma olduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

Hastane yöneticisi Adriano Franco'nun açıklamasına göre bazı yaralılar, Rio de Janeiro'daki hastanelere sevk ediliyor. Franco, kendi hastanelerinde 12 kişinin bulunduğunu açıkladı. İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre otobüs, devrilmeden önce bir kamyonla çarpıştı.

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