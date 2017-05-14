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Wesley Sneijder'in yerine Hatem Ben Arfa!

Galatasaray, Wesley Sneijder'le yollarını ayırmayı düşünüyor. Hollandalı futbolcunun yerine gelecek isim belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain'de fırsat bulamayan Hatem Ben Arfa'yı gündemine aldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 01:17:01 Güncelleme: 10:32:26

Tudor’la yıldızı barışmayan Sneijder’ı sezon sonunda göndermeyi düşünen Galatasaray, muhtemel taraftar tepkilerini Hatem Ben Arfa’yı alarak en aza indirmeyi düşünüyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Nice’te harika bir sezon geçirdikten sonra PSG’ye transfer olan Tunus asıllı Fransız yıldız, yeni kulübünde beklediğini bulamadı.

Ayrılmayı düşünen 30 yaşındaki Hatem Ben Arfa için PSG’yle temasa geçen Galatasaray, bu transferi bitirmesi halinde Sneijder’a gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

SİNAN GÜMÜŞ PORTEKİZ'E
Portekiz gazetesi O Jogo, Galatasaraylı Sinan Gümüş’ün Benfica’ya önerildiğini, bu transfere sıcak bakıldığını yazdı.

Tudor’un “Satılsın” raporunu verdiği Sinan’ın menajeri, “Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi’nde direkt oynayacak bir takıma gidecek, göreceksiniz nasıl kendisini gösterecek” açıklamasını yapmıştı.

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