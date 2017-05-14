Atiba Hutchinson'ın yanına Tolgay Arslan

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in takımla çalışmalara başlayan Atiba ve Tolgay’a Bursa maçında ilk 11’de şans vermeyi planladığı belirtidi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; tecrübeli hoca, cezalı Talisca’nın yokluğunda orta saha kurgusunu Atiba-Oğuzhan ve Tolgay üçlüsünden oluşturmayı düşünüyor. Güneş, hücum hattında Quaresma-Babel ve Aboubakar’ı sahaya sürecek.

BURSA TARAFTARINDAN ARENA'YA PANKART!

Bursa-Beşiktaş maçı öncesi Yeşil-beyazlı taraftarlardan Siyah-Beyazlılar'a gönderme... Gece yarısı oeprasyonuyla Vodafone Arena'nın önüne gelen taraftarlar, Timsah Arena'nın adresinin tarifini içeren pankart astılar.