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Atiba Hutchinson'ın yanına Tolgay Arslan

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Atiba Hutchinson'ın yanında Tolgay Arslan'a görev verecek

14 Mayıs 2017 Pazar, 01:49:08 Güncelleme: 10:04:13

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in takımla çalışmalara başlayan Atiba ve Tolgay’a Bursa maçında ilk 11’de şans vermeyi planladığı belirtidi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; tecrübeli hoca, cezalı Talisca’nın yokluğunda orta saha kurgusunu Atiba-Oğuzhan ve Tolgay üçlüsünden oluşturmayı düşünüyor. Güneş, hücum hattında Quaresma-Babel ve Aboubakar’ı sahaya sürecek.

BURSA TARAFTARINDAN ARENA'YA PANKART!
Bursa-Beşiktaş maçı öncesi Yeşil-beyazlı taraftarlardan Siyah-Beyazlılar'a gönderme... Gece yarısı oeprasyonuyla Vodafone Arena'nın önüne gelen taraftarlar, Timsah Arena'nın adresinin tarifini içeren pankart astılar.

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