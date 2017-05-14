Fenerbahçe - Antalyaspor maçının yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: UYUMSUZ TAKIM

Maçta 85. dakikada yüzde 70’i yönetimin direkt adamı, ‘istifa’ diyenleri tehdit eden ‘Azizbahçeliler’den müteşekkil seyirciler Topal dışındaki futbolcularını ıslıklamaya başladı. Çünkü o dakikaya kadar ceza alanında topla buluşma sayısı Antalya lehine 20’ye 9’du. Antalya 3 net pozisyondan 1 gol çıkarmış, F.Bahçe ilk yarıda buçuk, 2. yarıda 1 olmak üzere 2 üretim sağlayabilmişti. Bunun sebebi ağırlıklı olarak F.Bahçeli futbolcular için ligin bitmesi... Kalan 3 maçta da benzer görüntüler olacaktır.

Bundan sonra onlar için 2 maç kaldı; Başakşehir kupa rövanşı ve olursa kupa finali... Bu sene böyle geçti. Büyük takım hüviyetine ve karakterine sahip bir ekip gibi durdular ve büyük maçlarda istediklerini aldılar. Onun dışında genel olarak uyumsuz bir takım görüntüsündeydiler. Zaten bir büyük takım sahasında 2 mağlubiyet (Dünkü 3. idi), 5 beraberlik almışsa evde rakip çözmede sorun olduğu ‘bağırıyor’ demektir.

Fenerbahçe bu sene sadece 10 numara değil, skorsuz kanat forvetleri ve asıl önemlisi verimsiz santrforları ile şampiyonluğa el salladı. Çözüm önerilerimizin detayını daha geniş bir yazıda yazarız.

Konsantresi üst seviyede olan ve galibiyeti sonuna kadar hak eden Rıza Çalımbay’ın Antalyaspor’unu kutlarım.

+ VOLKAN DEMİREL

Farklı mağlubiyeti önledi.

- OZAN TUFAN

Dövme hayırlı olsun, yakışmış!..

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FAİK ÇETİNER: ETO'O'DAN DERS ALIN

Fenerbahçe için Antalyaspor, kendi evinde de oynasa dişli bir rakipti. Kadıköy’e galibiyet için geldikleri ilk dakikadan itibaren belli oluyordu. F.Bahçe’nin ne zaman nerede ne yapacağı belli olmadığından maçın sonucunu kestirmek de pek mümkün değildi.

Gözden düşenler (Emenike, Salih Uçan) kurtarıcı diye sahadaydılar. Takımın üç sağ beki (Şener, Van der Wiel, Karavaiev) kayıp, bu göreve Ozan Tufan tayin edilmişti. O da oyun boyunca ne savunma yapabildi ne de hücum... Bu çocuğa da yazık. Nöbetçi stoper Neustadter ilk 3 dakikada 3 yanlış top kullandı. Souza yok, Mehmet Topal yalnız kalmıştı. Alper Potuk ve Lens’teki düşüş devam ediyordu. Emenike gelince Sow iyice kaybolmuştu. Hasan Ali ile Kjaer en gayretlileriydi. Ama bu takımın vazgeçilmezi Volkan Demirel’di. Dün öyle kritik toplar kurtardı ki, şapka çıkarılır.

F.Bahçe için yine papatya falı açılıyordu. Kim sahneye çıkacak, şahsi hünerini gösterecek ya da hangi duran toptan gol gelecekti? Antalya ilk yarıda çok adamla hücuma kalkmasına rağmen ceza alanı içinde beceriksiz ve acemice işler yapınca devre golsüz bitti. İkinci yarının başında Eto’o-El Kebir-Deniz Kadah organizasyonunda, Ozan Tufan’ın da ‘bek acemiliği’ de eklenince Antalya golü buldu.

Yenik duruma düşmesine rağmen F.Bahçe’nin sahadaki görüntüsü pek değişmedi. Gol, Lens’in getireceği toplarda aranıyordu. Sow sahnede yok, Emenike etkisizdi. Bu yarıda Antalya gole daha yakın ve daha çok pozisyon bulan taraftı. Kaptan Eto’o da maça renk ve keyif kattı. Van Persie kulübede dinlenirken o sahada son dakikaya kadar ter döktü!

Kumdan kale Kadıköy! Fenerbahçe, Kadıköy’de son yılların en kötü performansını sergiliyor... Dolmayan tribünler önünde bu sezon tam 19 puan kaybetti Kanarya. Bu kayıpların 9’u, ligin son 6 sırasında yer alan takımlara karşı yaşandı. Bu sezon deplasmanda 28 puan toplayan Sarı-Lacivertliler, sahasında ise 29 puan kazandı. F.Bahçe, evindeki 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Pereira’lı Kanarya’nın Kadıköy’de bileği hiç bükülmemişti; 14 galibiyet, 3 beraberlikle 45 puan gelmişti. F.Bahçe ayrıca bu sezon iç sahada 4 maçı gol atamadan bitirdi.

Advocaat son 20 dakikaya girilirken minik hamleler yaptı. Önce Salih’in yerine Stoch’u, ardından Lens’in yerine Volkan Şen’i aldı. Bu hamleler de F.Bahçe’yi hareketlendirmedi. Antalya’da sarı kartı bulunan 4 oyuncu ikinci yarıda da sahadaydı. F.Bahçeli futbolcular rakibi eksiltmek adına ikili mücadeleler bile yapmadı!

Maçtan sonra Advocaat “Kupayı düşündük” diyebilir. Ancak bu takım; bu kadro yapısı, bu oyun planı ve bu vurdumduymazlığını sürdürürse orada da işin sonu kötü olur. Sarı-Lacivertli futbolculara (Volkan Demirel, Mehmet Topal, Kjaer, Hasan Ali hariç) şöyle bir not düşelim: Jübilesi gecikmiş Eto’o’dan biraz ders alın. Yalan mı!

SEYİRCİ BÜYÜK PROBLEM

Galatasaray’ı TT Arena’da devirdiler, seyirci gelmedi. Geçen hafta Beşiktaş’tan 9 kişiyle bir beraberlik kurtardılar, yine seyirci gelmedi. F.Bahçe yönetimi bu tribünleri dolduramazsa seneye kimi teknik direktör yaparsa yapsın, kimi transfer ederse etsin boşa kürek çeker.

ATSAN ATILMAZ...

Bu başlıkla televizyonlarda bir reklam oynuyor. F.Bahçe’nin kadrosunda öyle futbolcular var ki gerçekten ne atabilirsin ne satabilirsin. Bu konuda yönetime de Allah kuvvet versin!