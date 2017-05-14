Barcelona'nın bu yaz transfer edebileceği yıldızlar

Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girecek olan Barcelona'da transfer sezonunun yoğun geçmesi bekleniyor. Goal'e göre; İşte Barça'nın kadrosuna katabileceği yıldızlar:
İTALYA | MARCO VERRATTI | PSG | ORTA SAHA | 100.000.000 €
FRANSA | DJIBRIL SIDIBE | MONACO | SAVUNMA | 25.000.000 €
İSPANYA | ISCO | REAL MADRID | ORTA SAHA | 50.000.000 €
İSPANYA | THIAGO ALCANTARA | BAYERN MÜNİH | ORTA SAHA | 90.000.000 €
İSPANYA | HECTOR BELLERIN | ARSENAL | SAĞ-BEK | 40.000.000 €
BREZİLYA | MARQUINHOS | PSG | SAVUNMA | 45.000.000 €
BREZİLYA | PHILIPPE COUTINHO | LIVERPOOL | ORTA SAHA | 80.000.000 €
ALMANYA | JOSHUA KIMMICH | BAYERN MÜNİH | ORTA SAHA | 40.000.000 €
PORTEKİZ | JOAO CANCELO | VALENCIA | SAVUNMA | 25.000.000 €
PORTEKİZ | BERNARDO SILVA | MONACO | FORVET | 60.000.000 €
ARJANTİN | PAULO DYBALA | FORVET | 105.000.000 €