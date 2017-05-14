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FUTBOL

Barcelona'nın bu yaz transfer edebileceği yıldızlar

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:50:41

  • 1 Barcelona'nın bu yaz transfer edebileceği yıldızlar
    1 | 12

    Yeni sezona yeni bir teknik direktörle girecek olan Barcelona'da transfer sezonunun yoğun geçmesi bekleniyor. Goal'e göre; İşte Barça'nın kadrosuna katabileceği yıldızlar:

  • 2 Barcelona'nın bu yaz transfer edebileceği yıldızlar
    2 | 12

    İTALYA | MARCO VERRATTI | PSG | ORTA SAHA | 100.000.000 €

  • 3 Barcelona'nın bu yaz transfer edebileceği yıldızlar
    3 | 12

    FRANSA | DJIBRIL SIDIBE | MONACO | SAVUNMA | 25.000.000 €

  • 4 Barcelona'nın bu yaz transfer edebileceği yıldızlar
    4 | 12

    İSPANYA | ISCO | REAL MADRID | ORTA SAHA | 50.000.000 €

  • 5 Barcelona'nın bu yaz transfer edebileceği yıldızlar
    5 | 12

    İSPANYA | THIAGO ALCANTARA | BAYERN MÜNİH | ORTA SAHA | 90.000.000 €

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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