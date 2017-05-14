Gaziantepspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 26 puan toplayan Gaziantepspor, 31. haftaya 17. sırada girdi. Kayserispor'un galibiyetiyle ligde kalma yolunda umutları iyice azalan Gaziantep ekibi, Galatasaray maçını kazanıp, şansını son 3 haftaya taşımaya çalışıyor.

Öte yandan Galatasaray'da Selçuk İnan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyecek.

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GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY

STAT: Gaziantep

SAAT: 19.00

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Gökhan, Muhammet Demir, Musa Nizam, İlhan (Gaziantep) / Hakan, Yasin, Carole, Cavanda, Chedjou (Galatasaray)

CEZALILAR: Elyasa Süme (Gaziantep) / Tolga (Galatasaray)

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Sneijder, Sinan Gümüş, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray ile Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 36-11 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 14 kez de eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın attığı 98 gole, Gaziantepspor 46 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Gaziantepspor, Süper Lig'de Gaziantep'te 30 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda yapılan maçlarda rakibini 15 kez yendi, ev sahibi takım 7 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Gaziantep'teki 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 40, Gaziantepspor ise 26 gol attı. Geçen sezon Gaziantep'teki maçta gülen taraf 2-0'lık sonuçla ev sahibi ekip oldu.