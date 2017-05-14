Liverpool'un Şampiyonlar Ligi inadı!

Premier Lig'de son haftaya girilirken sezonu ilk 4'te tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Liverpool, Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'ın konuğu oldu. Kırmızı-beyazlılar, mücadeleyi Daniel Sturridge, Philippe Coutinho (2) ve Divock Origi'nin golleriyle 4-0'lık galibiyete uzandı.

Daniel Sturridge, 4 ay sonra ligde ilk defa gol attı. Premier Lig'in en golcü Brezilyalısı unvanının sahibi olan Coutinho ise attığı 2 golle yine yıldızlaştı. Slaven Bilic'in öğrencileriyse ligde 5 maç sonra ilk kez yenildi.

West Ham United, sezonun son maçında Burnley'nin konuğu olacak. Puanını 73'e yükselten Liverpool ise Middlesbrough'u ağırlayacak.