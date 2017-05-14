Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la imzalıyor

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım’ın kulüpteki geleceği kısa süre içerisinde netleşecek.

Geçtiğimiz cuma günü Fenerbahçe yönetimi ve Hasan Ali Kaldırım'ın menajerliğini de yapan babası arasındaki görüşme olumlu geçti. Bu görüşmede yönetim Hasan Ali ile yola devam etme isteğini ortaya koydu. Milli futbolcunun babası da oğlunun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediğini söyledi.

İlk görüşmenin ardından bu hafta başı için yeni bir toplantı planlandı. Bu görüşmede, taraflar sözleşmenin detaylarını konuşacak. Tarafların anlaşmaya sıcak bakması nedeniyle görüşmelerin uzamaması ve kısa sürede anlaşmanın sağlanması bekleniyor.

Hasan Ali Kaldirim bu sezon sarı lacivertli formayla 37 maça çıktı. 27 yaşındaki milli futbolcu geçtiğimiz sene de Vitor Pereira dönemindeki Fenerbahçe'de 37 maçta görev almıştı.

Fenerbahçe, Hasan Ali’yi Haziran 2012'de Kayserispor'dan transfer etmişti. (NTV Spor)