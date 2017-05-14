Sivasspor'da Süper Lig coşkusu

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2005-2006 sezonundan itibaren aralıksız 11 yıl mücadele ettiği Süper Lig'den geçen sezonun 34. haftasında 2-2 sona eren Fenerbahçe maçının ardından düşen Sivasspor, 2016-2017 sezonunda mücadele ettiği TFF 1. Lig'den tekrar bir üst lige çıktı.