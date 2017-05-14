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FUTBOL

Sivasspor'da Süper Lig coşkusu

14 Mayıs 2017 Pazar, 21:33:59

  • 1 Sivasspor'da Süper Lig coşkusu
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    TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak, bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor'da büyük sevinç yaşandı.

  • 2 Sivasspor'da Süper Lig coşkusu
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    Sivassporlu futbolcular, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan 90 dakikanın ardından, Süper Lig'e yükselmenin mutluluğunu saha içinde yaşadı.

  • 3 Sivasspor'da Süper Lig coşkusu
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    Adana'da takımlarını yalnız bırakmayan kırmızı-beyazlı taraftarların bulunduğu tribün önüne gelerek mutluluklarını paylaşan futbolcular, birlikte tezahürat yaptı.

  • 4 Sivasspor'da Süper Lig coşkusu
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    Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da taraftarların bulunduğu bölüme gelerek, tribünleri selamladı.

  • 5 Sivasspor'da Süper Lig coşkusu
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    Kutlamalar sırasında Adana Demirspor ile Sivasspor taraftarları birbirlerine de tezahüratta bulundu.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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