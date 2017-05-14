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FUTBOL

Şansal Büyüka Galatasaray'ın ilgilendiği forveti açıkladı

14 Mayıs 2017 Pazar, 22:50:36

  • 1 Şansal Büyüka Galatasaray'ın ilgilendiği forveti açıkladı
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    Galatasaray'ın Gaziantepspor'u yendiği maç sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports'ta sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

     

  • 2 Şansal Büyüka Galatasaray'ın ilgilendiği forveti açıkladı
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    Şansal Büyüka, yeni sezon için Galatasaray'ın forvet transferi girişimiyle ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

  • 3 Şansal Büyüka Galatasaray'ın ilgilendiği forveti açıkladı
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    Büyüka, Galatasaray'ın Fransa Ligi takımlarından bonservisi Swansea'da olan ancak Marsilya'da kiralık oynayan Bafetimbi Gomis'i gündemine aldığını ve girişimlerde bulunduğunu söyledi.

  • 4 Şansal Büyüka Galatasaray'ın ilgilendiği forveti açıkladı
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    Canlı yayın sırasında "Sezon sonunda Galatasaray önemli ve ciddi takviyeler yapacak" diyen Şansal Büyüka şöyle konuştu:

  • 5 Şansal Büyüka Galatasaray'ın ilgilendiği forveti açıkladı
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    "Bafetimbi Gomis'i ciddi anlamda duydum."

     

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