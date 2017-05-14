Şansal Büyüka Galatasaray'ın ilgilendiği forveti açıkladı

Galatasaray'ın Gaziantepspor'u yendiği maç sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports'ta sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Şansal Büyüka, yeni sezon için Galatasaray'ın forvet transferi girişimiyle ilgili önemli bir iddia ortaya attı.
Büyüka, Galatasaray'ın Fransa Ligi takımlarından bonservisi Swansea'da olan ancak Marsilya'da kiralık oynayan Bafetimbi Gomis'i gündemine aldığını ve girişimlerde bulunduğunu söyledi.
Canlı yayın sırasında "Sezon sonunda Galatasaray önemli ve ciddi takviyeler yapacak" diyen Şansal Büyüka şöyle konuştu:
"Bafetimbi Gomis'i ciddi anlamda duydum."
"Galatasaray için bazı üfürme falan oluyor ama Gomis için ciddi şeyler var. Haberciliğine güvendiğim bir arkadaşımdan duydum."
Büyüka'nın bu sözlerinin ardından Tümer Metin, 31 yaşındaki Fransız golcü Gomis için Galatasasaray'ın girişimde bulunduğunu doğrulayarak, "Ben de Gomis'i Galatasaray için duydum" açıklamasını yaptı.