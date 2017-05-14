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FUTBOL

Rıdvan Dilmen Gaziantepspor-Galatasaray maçı yorumu

14 Mayıs 2017 Pazar, 23:08:56

  • 1 Rıdvan Dilmen Gaziantepspor-Galatasaray maçı yorumu
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    Rıdvan Dilmen, Gaziantepspor-Galatasaray maçının ardından NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında açıklamalarda bulundu.

     

  • 2 Rıdvan Dilmen Gaziantepspor-Galatasaray maçı yorumu
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    Dilmen, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret edenlerle ilgili olarak çok sert ifadeler kullandı:

     

  • 3 Rıdvan Dilmen Gaziantepspor-Galatasaray maçı yorumu
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    "Ağlarsa anam ağlar derler. O yüzden bütün annelerimizin ellerinden öperiz. Biraz gündem dışı kalmışım galiba. Birkaç gündür Türkiye'de sallanan bir olay var."

     

  • 4 Rıdvan Dilmen Gaziantepspor-Galatasaray maçı yorumu
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    "Zübeyde annemiz ile ilgili 3-5 ahlaksızın yaptığı. Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal'dir. Onun annesi de Zübeyde Hanım, annemizdir."

     

  • 5 Rıdvan Dilmen Gaziantepspor-Galatasaray maçı yorumu
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    "O haysiyet yoksunlarının annelerini tenzih ederim. Onların da ellerinden öpüyorum ölmüşlerse dualarımız onlarla..."

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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