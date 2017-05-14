Rıdvan Dilmen Gaziantepspor-Galatasaray maçı yorumu

Rıdvan Dilmen, Gaziantepspor-Galatasaray maçının ardından NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında açıklamalarda bulundu.
Dilmen, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret edenlerle ilgili olarak çok sert ifadeler kullandı:
"Ağlarsa anam ağlar derler. O yüzden bütün annelerimizin ellerinden öperiz. Biraz gündem dışı kalmışım galiba. Birkaç gündür Türkiye'de sallanan bir olay var."
"Zübeyde annemiz ile ilgili 3-5 ahlaksızın yaptığı. Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal'dir. Onun annesi de Zübeyde Hanım, annemizdir."
"O haysiyet yoksunlarının annelerini tenzih ederim. Onların da ellerinden öpüyorum ölmüşlerse dualarımız onlarla..."