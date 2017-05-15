Josue Galatasaray'daki geleceğine net cevap vermedi

Galatasaray'ın Gaziantepspor'u 2-1 yendiği maçta, Sarı Kırmızılı ekibin ilk golünü atan Josue, maç sonu yaptığı açıklamada "Bu maçın çok önemli olduğunu biliyorduk. Büyük takımlar mutlaka ilk golü bulduktan sonra 2. golü bulmalı. Bulamazsanız, diğer takımların güveni geliyor. Pas hatalarıyla rakibimiz oyuna döndü. Devre arasında konuştuk. İlk yarıya nasıl başladıysak 2. yarıya da aynı istekle başladık. Talihsiz bir gol yedik. Sonra tekrar oyuna döndük ve golü bularak galip geldik. Şimdi önümüzde 3 maç var ve bunları kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başında Galatasaray'a Porto'dan kiralık gelen Portekizli, geleceğiyle ilgili net konuşmazken, "Ben gelecek olarak önümüzdeki 3 maçı değerlendiriyorum. Camia olarak onlara odaklanmalıyız. Galatasaray'a geldiğim günden beri elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada da bana büyük destek veriyorlar. Benim için gelecek şu an için 3 maçtan ibaret." ifadelerini kullandı.