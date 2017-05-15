"Tudor, kendisini kurtarmak için Bruma'yı 11'de oynattı"

UMUR TALU | SİNAN GÜMÜŞ DE BRUMA ALTIN MI?

Podolski gidiyor, Sabri, Sinan, Josue gidici gibi. Etti 4... AhmetSemih ikilisi olur mu? Yok. Linnes? Dün iyiydi ama o kadar mütevazı ki, kimse tutmuyor. Etti en az 6... Kulübe? Kimse yok. Cenk diyor ki, bir kaleci bile lazım. Kaç hakiki transfere ihtiyaç var? Bir takım kadar. Mümkün mü?

U17’deki milli çocuklar için çok erken. Daha Bruma bile büyümedi!

Ne olacak peki?

Tek umut Tudor’un yepyeni helva yapabilmesi. Ben umuyorum mesela. “ Galatasaray Pilavı” içinse daha fazla malzeme gerekiyor.

İlk tehlike 21’de Sinan’ın kafası. Hakemin atladığı korner. Yine Sinan, direkte.

Top yapamayan rakibe karşı ilk yarı Galatasaray tek başına oynadı, kale küçük geldi! Küçük Josue için bir falsoyla ebat yetti de arttı.

2. yarı Bruma’nın koşup ne yapacağını bilemediği atak ve Sneijder şutunda Göçek’in vermediği penaltıyla parladı. 10 kişi arasından Thiam’a da seri kafa gollerinden birini nasip etti Galatasaray! Antep o an dirildi ve 3-4 gol kaçırması için yetti. Duran Sneijder’e de duran top yetti. 3’üncülük umuduyla.

Galatasaraylılar, Muslera hariç, gidecek kimseye üzülmemeli. Başta Podolski. Wagner Love olsa, üzül!

İlk yarıdaki Gaziantep, 1. Lig’de düşmemek için canını dişine takan Gaziantep Belediye kadar da oynayamadı. Bir ihtimal seneye derbi oynayacaklar!

* * *

16 sezon önce, yine mayıs; Gaziantep, Galatasaray’ı yense kümede kalma ne ki, belki Şampiyonlar Ligi’ne gidecek; bir maç var ki, esas onu kazansa belki şampiyon olacaktı.

21 Nisan’da İstanbul’da devreyi 3-0 önde kapattığı Fenerbahçe maçını son 28’de 4 golle kaybetti Gaziantep.

Kazansa, Galatasaray maçı finaldi.

İki maçta 6 puan 12 gibiydi; Antep’in 74 puanla şampiyonluğu işten değildi.

40 gollü forveti Fatih Tekke, Hasan Özer, deli dolu Mustafa Şahintürk’tü; iki Korkmaz, Bülent ve Mert bir kez daha karşı karşıyaydı.

Hasan Şaş-Serkan Aykut golleri, 4 yılın şampiyonu, UEFA, Süper Kupa sahibi Galatasaray’ı Fenerbahçe’nin 3 puan gerisinde, Antep’in önünde Şampiyonlar Ligi’ne taşıdı. Ön eleme ve eski statüde 1. tur grubu geçen Galatasaray’ın, 2. tur grupta Liverpool, Roma ile 2’şer, Barcelona ile bir beraberlik, tek Barça yenilgisiyle grup sonuncusu olduğu sene...

Şimdi yuvarlanan Gaziantepspor, Ankaragücülü Sakıp Özberk’in çalıştırdığı o Antep. Galatasaray kulübesindeki Ayhan Akman’ın, 29 yaşında kaybettiğimiz Fenerbahçeli Hüseyin Çakıroğlu’nun, birbiriyle kavgalı iki İbrahim, Üzülmez ve Toraman’ın kulübü.

Bursa’dan önce 5’inci şampiyon olabilirdi… Düşen 3’üncü olmamak için Galatasaray karşısında son kez çırpındı. Az ötede Malatya sevince gömülmüşken.

Galatasaray’ın daha çok hikayesi var elbet. Bu “hikaye” seneden kalan sadece kıssadan hisse: Ne ekersen, onu biçersin!

Sabri Sarıoğlu o sezon 17 yaşında kadrodaydı; elinde hep valizi, dün 32’sinde, yine. Sağ bekte zaman geçmiyor sanki.

BÜLENT YAVUZ | GALATASARAY'IN PENALTISINI ATLADI

Gaziantep az da olsa umutlarını son haftalara bıraktı. Galatasaray ise üçüncülük adına önemli 3 puan alarak Antep’ten moralli döndü. Hakem Hüseyin Göçek sakatlık döneminden sonra çıktığı maçta sonuca tesir etmese de bana göre G.Saray’ın net bir penaltısını veremedi. Sneijder’ın kaleye gönderdiği topta Antepli Mohammed Fatau dirseğiyle oynayarak topu engelledi. Bu, kurala göre penaltı olmalıydı. Hakem ya göremedi ya da pozisyonu elle oynama olarak değerlendirmedi. Müsabakanın geri kalan bölümlerinde Göçek’in herhangi bir hatası yoktu. Ancak maç sonuna 5 dakika eklemesine rağmen oyunu 1 dakika fazla oynattı. Şayet olumsuz bir şey olsaydı hesabını veremezdi.

ERHAN TELLİ | İYİ TATİLLER ÇOCUKLAR

Allah hiçbir takımı hedefsiz bırakmasın... Çünkü hedefin kalmadı mı bu ligde, çok zordur sıcak havalarda top oynamak falan... ‘Maç bitse de eve gitsek’ den ziyade, ‘sezon bitse de tatile çıksak’ diye dua edersin. Ne oynadığın oyundan zevk alırsın, ne de izleyene zevk verirsin. Çok şükür ki, Galatasaraylı oyuncuların böyle bir dertleri yok! Çünkü bu sezon için çok önemli bir hedefleri var artık... O büyük hedefleri, 2 hafta daha fazladan tatil yapabilmek! Ligi üçüncü bitireceksin ki, UEFA Avrupa Ligi elemelerine ligi dördüncü bitirenden iki hafta daha geç başlayacaksın... Dördüncü mü oldun? Hiç üzülme! O zaman da Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nı kazanması için dua edeceksin ki, tatilin yine uzasın... Tudor’un ne amaçla getirildiğini hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Hani Galatasaray’ı şampiyon yapacaktı ya bizim “Conte!”. Olmadı, ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine uzanacaktı... Peki ne oldu? Daha ilk haftadan önce Bruma’yla, sonra Sneijder’la papaz oldu bizim Conte... Zamansız yüklemelerle, takımda yürüyecek hal bırakmadı... “Üçlü savunma oynatacağım” diye, yenilmediği takım kalmadı... Sonra ne mi oldu? 5 puanlık fark bir anda 12’ye, bir ara 15’e kadar çıktı... Önce şampiyonluk ihtimali gitti, sonra Şampiyonlar Ligi’ne gitme ihtimali! Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından ilk kez bir G.Saray Başkanı soyunma odasına inip oyuncuları fırçaladı mesela... İstifa blöfü yapan bir hoca, geri döndürüldü! Disiplin şovu yapmak için geçen hafta 18. dakikada oyundan aldığı Bruma’yı, bugün kendisini kurtarmak için Antep’te ilk 11’de oynattı Tudor... Kendisine kafa tutan Sneijder’ı da, son dakikada da olsa kankası De Jong’u da... Unuttuk; Şampiyonluk kaçınca, 3’lü sisitemden birden bire 4’lü savunmaya dönmesinin de bir izahı vardır elbette! Haftalardır bir köşede unuttuğu Sinan’ı bir anda hatırlamasının da... Eee, daha yapsın ki Tudor? Bir de bu takımı şampiyon mu yapacaktı üstüne yani? Zaten böyle yönetime, böyle bir hoca işte...

Baksanıza, alınan bu sonuçlara rağmen gelecek sezonda da kendisiyle devam edeceklerini bizzat açıkladıklarına göre... Biz ne anlarız, onlar gayet başarılı buluyorlar demek ki... Al işte, yazı bitti bitiyor derken, Sneijder’dan hem kendisini hem de çok sevdiği hocasını kurtaran müthiş bir gol... Size bir daha kızana aşk olsun. Ne de olsa hedefiniz büyük! Şimdiden iyi tatiller çocuklar...

SNEİJDER

Tudor’la girdiği savaşın ardından elini güçlendirmek isteyen Sneijder, iki haftadır attığı gollerle kendisinden vazgeçenlere açıkça mesaj veriyor. Bu performansıyla “Ben henüz bitmedim” derken, taraftarı da yeniden arkasına alıyor.

HÜSEYİN GÖÇEK

Aslında o dakikaya kadar fena maç yönetmiyordu. Ama Sneijder’ın şutunu dirseğiyle kesen Antepli oyuncunun sebep olduğu bariz penaltıyı vermeyerek, büyük bir hataya imzasını attı.