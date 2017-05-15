Hasan Kabze: Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim

Ümraniyespor karşısında son dakika golüyle kazanan ve Play-Off iddiasını devam ettiren Altınordu'nun tecrübeli ismi Hasan Kabze, karşılaşmanın ardından İHA'ya açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar Galatasaray'da ve birçok Süper Lig ekibinde forma giyen tecrübeli futbolcu, zor geçen maçla ilgili olarak, "Maçtan önce biliyorduk zor olacağını çünkü her iki takımın da Play-Off iddiası devam ediyordu. Maça da çok iyi başladık öne geçtik ama penaltıdan yediğimiz golle 1-1 oldu. Maçı hiç bırakmadık. Bütün arkadaşlarım çok iyi oynadı, hepsini tebrik ediyorum. Attığımız golden 5 dakika sonra golün iptal edilmesi insanın moralini bozuyor ama ne olduğunu tam olarak görmedik. Hedefimiz galibiyetti ve son dakikada attığımız gol bugüne kadar verdiğimiz emeklerin karşılığı gibi oldu. Bütün arkadaşlarımı da kutluyorum. Güzel bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE'DEKİ TEK KULÜP"

Altınordu'nun Türkiye'de örnek alınması gereken tek kulüp olduğunu söyleyen Kabze, "Altyapılar bakımından ve çıkardıkları oyuncular açısından tek kulüp. Bugün oynayan oyuncuların hepsi altyapıdan oyuncular. Hepsi çok genç. Çok şey öğreniyorlar. Birlikte güzel şeyler paylaşıyoruz. Ben de elimden geldiğince tecrübemi hem saha içinde hem de saha dışında onlarla paylaşıyorum. Güzel bir ortam var. Böyle kulüplerin çoğalması, ne kadar olur bilmiyorum ama Türkiye'nin ender kulüplerinden birisi burası" diye konuştu.



"BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLSUN"

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve birçok Süper Lig ekibinde forma giyen Hasan Kabze, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş arasındaki şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da konuştu. Şampiyonluk için gönlünden geçen takımın Başakşehir olduğunu söyleyen Hasan Kabze, "Gönül ister ki Başakşehir şampiyon olsun. Uzun zamandır yaptıkları bir planlamanın içindeler. Bu sene de sonuna kadar götürdüler. Ben de merak ediyorum ama sonuçta Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim" diyerek sözlerini tamamladı.

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