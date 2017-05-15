Ziraat Türkiye Kupası'nda sona yaklaşılıyor. Kupada yarı final rövanş maçında Konyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Sezonu kupayla kapatmak isteyen Konyaspor ve Kasımpaşa'da hedef finale yükselmek. Peki, Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte zorlu karşılaşmaya dair tüm detaylar...

KONYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Konyaspor ile Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası'nda final için sahaya çıkıyor. İlk maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen son 10 dqakikada bulduğu 3 golle maçı 3-2 kazanmayı başaran Kasımpaşa tur için avantajlı taraf. Ancak Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor'da saha ve seyirci avantajıyla rakibini elemek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak doğrudan Avrupa Kupası'na katılmak isteyen Konyaspor ile Kasımpaşa'nın bütün kozlarını ortaya koyacağı maç heyecan fırtınasına sahne olacak. Zorlu Konyaspor - Kasımpaşa maçı 16 Mayıs Salı günü saat 20.45'te başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İlk finalistin belli olacağı Konyaspor - Kasımpaşa maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Kerem Ersoy üstlenecek. Zorlu müsabakanın tüm detayları ve canlı anlatımı HABERTURK.COM'da olacak.

KONYASPOR VE KASIMPAŞA NASIL TUR ATLAR?

İstanbul'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Kasımpaşa her türlü beraberlikte finale adını yazdıracak. Konyaspor ise 1-0, 2-1 gibi tek farklı galibiyetlerde adını finale yazdıran taraf olacak. Karşılaşma 3-2'lik Konyaspor üstünlüğü ile tamamlanırsa zorlu mücadelede uzatmalar oynanacak. Sonuç burada da değişmezse ilk finalist penaltı atışlarıyla belli olacak. 3'ün üzerindeki her türlü tek farklı mağlubiyette de Kasımpaşa turu atlayan taraf olacak. Kasımpaşa maçı kazandığı takdirde de ismini finale yazdıracak.

KASIMPAŞA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Son 2 haftada alınan galibiyetler Kasımpaşa'da keyifleri arttırdı. Kemal Özdeş'in öğrencileri kupada finale yükselerek çıkışını devam ettirmek istiyor. Ancak Kasımpaşa'da maç öncesi önemli eksikler Kemal Özdeş'i düşündürüyor. Atiker Konyaspor'la oynanan ilk maçta sakatlanan golcü Koita sezonu kapattı. Takımın en büyük hücum güçlerinden biri olan Adem Büyük de, Galatasaray maçında sakatlandı. Kaburgasında kırıklar bulunan Adem, zorlu Konyaspor deplasmanında kadroda yer alamayacak. Uzun süredir sakatlıkla boğuşan Tunay Torun ise bu hafta takımla çalışmalara başladı. Özdeş'in, şans vermesi halinde Tunay Torun sahada olabilecek.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Konyaspor ile Kasımpaşa'nın mücadelelerindeki çekişme dikkat çekiyor. İki takım arasında tüm kulvarlarda oynanan son 10 maçta Konyaspor ve Kasımpaşa birbirini 4 kez mağlup etti. İki takım 2 karşılaşmada ise yenişemedi.

Konyaspor 1 - 2 Kasımpaşa

Kasımpaşa 1 - 3 Konyaspor

Kasımpaşa 2 - 0 Konyaspor

Konyaspor 2 - 1 Kasımpaşa

Kasımpaşa 0 - 0 Konyaspor

Kasımpaşa 2 - 1 Konyaspor

Konyaspor 2 - 0 Kasımpaşa

Konyaspor 2 - 1 Kasımpaşa

Kasımpaşa 1 - 1 Konyaspor

Kasımpaşa 3 - 2 Konyaspor

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU'NUN KONUMU