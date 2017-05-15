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FUTBOL

Günün transfer haberleri | 15.05.2017

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:27:43

  • 1 Günün transfer haberleri | 15.05.2017
    1 | 34

    İŞTE TUDOR'UN 10 NUMARASI!
    Sarı-kırmızılılarda Igor Tudor’la sorun yaşayan Sneijder’in yerine gelecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Il Messaggero Veneto gazetesi Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor’un Udinese’de forma giyen 19 yaşındaki Andrija Balic’i takımında çok görmek istediğini yazdı.

  • 2 Günün transfer haberleri | 15.05.2017
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    10 numara olarak forma giyen Hırvat oyuncunun en büyük özelliği Türkiye haklarının Burak Yılmaz, Emrah Başsan, Veysel Sarı gibi isimleri Galatasaray’a getiren Ali Egesel’de olması. Hajduk Split altyapısında yetişti ve 2016 yılıında Udinese’ye transfer oldu.

  • 3 Günün transfer haberleri | 15.05.2017
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    10 numara bölgesinde forma giyen oyuncu, bu sezon sadece 5 maça çıktı ve 2 asist gerçekleştirdi. Udinese ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Hürriyet)

  • 4 Günün transfer haberleri | 15.05.2017
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    F.BAHÇE'NİN YENİ SOL BEKİ 
    Fenerbahçe, sol beke bir transfer daha yapmayı planlıyor! Sarı lacivertlilerin hedefindeki isim olan Sakıb Aytaç'a teklif yaptığı belirtildi.

  • 5 Günün transfer haberleri | 15.05.2017
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    25 yaşındaki futbolcu için görüşmeler yapan F.Bahçe yönetimi, transferde büyük aşama kaydetti. Oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunsa da cüzi bir bonservis bedeliyle işi çözmeyi düşünen sarı-lacivertliler, bu transfer için takas formülüne de yönelebilir. (Vatan)

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