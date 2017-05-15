İŞTE TUDOR'UN 10 NUMARASI!
Sarı-kırmızılılarda Igor Tudor’la sorun yaşayan Sneijder’in yerine gelecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Il Messaggero Veneto gazetesi Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor’un Udinese’de forma giyen 19 yaşındaki Andrija Balic’i takımında çok görmek istediğini yazdı.
10 numara olarak forma giyen Hırvat oyuncunun en büyük özelliği Türkiye haklarının Burak Yılmaz, Emrah Başsan, Veysel Sarı gibi isimleri Galatasaray’a getiren Ali Egesel’de olması. Hajduk Split altyapısında yetişti ve 2016 yılıında Udinese’ye transfer oldu.
10 numara bölgesinde forma giyen oyuncu, bu sezon sadece 5 maça çıktı ve 2 asist gerçekleştirdi. Udinese ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Hürriyet)
F.BAHÇE'NİN YENİ SOL BEKİ
Fenerbahçe, sol beke bir transfer daha yapmayı planlıyor! Sarı lacivertlilerin hedefindeki isim olan Sakıb Aytaç'a teklif yaptığı belirtildi.
25 yaşındaki futbolcu için görüşmeler yapan F.Bahçe yönetimi, transferde büyük aşama kaydetti. Oyuncunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunsa da cüzi bir bonservis bedeliyle işi çözmeyi düşünen sarı-lacivertliler, bu transfer için takas formülüne de yönelebilir. (Vatan)