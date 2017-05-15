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Cenk Ergün, Balotelli'nin imza bilançosunu ise; 4.5 milyon Euro imza parası, 3.5 milyon Euro yıllık maaş ve menajerine de ödenecek 3 milyon Euro ile toplamda 20 milyon Euro olarak verdi. Diğerlerine oranla 26 yaşında olan Balotelli'nin en kötü ihtimalle 4-5 milyon Euro'ya satılabililecek olmasını ise avantaj olarak sundu. (Fotospor)