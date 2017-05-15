Trabzonspor'da Onur Kıvrak formsuz

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünde 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak büyük bir çıkış yakaladıktan sonra düşüşe geçen Trabzonspor'da, kaleci Onur Recep Kıvrak da son haftalarda eski performansının uzağında kaldı.

Bordo-mavili takımın deneyimli kalecisi, ilk 10 haftada yaptığı önemli kurtarışlarla takımına önemli katkıda bulunurken, sadece 3 gol yedi. Bordo-mavili takımın kaptanı son 4 maçta ise kalesinde 8 gole engel olamadı.

Onur, ligin ikinci devresinde Bursaspor, Atiker Konyaspor ve Akhisar Belediyespor karşısında birer gol yerken Kasımpaşa, Osmanlıspor, Gaziantepspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında rakiplerine gol şansı tanımadı.

Trabzonspor, Onur Recep Kıvrak'ın performansıyla ligin ikinci bölümündeki 10 maçlık dönemde en az gol yiyen takım unvanını elde ederken deneyimli kaleci Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu periyotta en başarılı performansı göstererek ünlü kalecileri de geride bıraktı.

SON 4 MAÇTA 8 GOL

Ligin son 5 haftasında ise sadece cezası nedeniyle bordo-mavili takımın 3-0 galip geldiği Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Onur Recep Kıvrak, 4 maçta görev aldı.

Beşiktaş karşısında 4, Kayserispor maçında 3, Adanaspor maçında 1 gol kalesinde gören deneyimli kaleci, Gençlerbirliği müsabakasında gol yemezken, söz konusu karşılaşmalarda toplam 8 gole engel olamadı.

İkinci yarının ilk 10 karşılaşmasında kalesinde 3 gol (maç başına 0,3) görerek iyi bir performans ortaya koyan Onur Recep Kıvrak, son 4 maçta ise 8 gol (maç başına 2 gol) yedi.

30 MAÇTA 31 GOL YEDİ

Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor'da bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada kalesinde 31 gol gördü.

Sadece bordo-mavili takımın 3-0 kazandığı Antalyaspor maçında cezası nedeniyle kaleyi Kosta Rikalı Esteban Alvarado'ya bırakan bordo-mavili takımın kaptanı 1,03 ortalamayla maçlarını oynadı.