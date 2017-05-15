Akhisar, Okan Buruk'la 7 sıra birden!

Sezona Cihat Arslan'la başlayan ancak 2. haftanın ardından yollarını ayıran Akhisar Belediyespor'da daha sonra teknik direktörlük görevine getirilen Tolunay Kafkas da 25. haftadaki Adanaspor müsabakasının ardından görevine devam etmedi.

25. haftanın ardından 18 golle ligin en az fileleri havalandıran ekibi konumunda olan ve topladığı 27 puan ve averajla düşme hattının hemen üzerinde Çaykur Rizespor'un 7 puan önünde yer alan Akhisar Belediyespor, Okan Buruk'la çıkışa geçti.

SON 6 HAFTANIN LİDERİ

Buruk yönetiminde ilk maçında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden yeşil-siyahlı takım, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe yenilgisinin ardından sırasıyla Bursaspor'u 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0, Gaziantepspor'u 6-0 ve son olarak Osmanlıspor'u 4-0 mağlup eden Akhisar Belediyespor, son 6 haftada 15 puan topladı.

Ligde son 6 maça bakıldığında en fazla puan toplayan ekip konumunda bulunan Akhisar Belediyespor, son 3 haftaya 42 puanla 8. sırada girdi.

GOL YAĞMURU

Ligde 25. haftaya kadar attığı 18 golle ligin en az gol atan ekibi konumunda bulunan Akhisar Belediyespor, 6 maçta 20 gol atarak ilk 25 haftalık performansını geçmeyi başardı. Ege temsilcisi ligde son 3 haftada kalesini gole kapattı.

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren yeşil-siyahlı ekip, bu ligdeki 200. golünü Osmanlıspor karşısında buldu. Takımını 3-0 öne geçiren gole imza atan Olcan Adın, takımının 200. golünü kaydetti. Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'deki ilk ve 100. gollerini Güray Vural kaydetmişti.

ÜST ÜSTE 4 MAÇ KAZANDI

Süper Lig'de ilk defa art arda 4. maçını kayıpsız geçen Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor galibiyetiyle rakibi karşısında Süper Lig'deki 4. maçında ilk galibiyetini aldı.

Yeşil-siyahlı takımın Süper Lig'deki rakipleri içinde bir tek Aytemiz Alanyaspor'a karşı galibiyeti bulunmuyor. Bu sezon Aytemiz Alanyaspor'la Süper Lig'de ilk kez bir arada yer alan Ege temsilcisi, ligin ilk devresinde rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Akhisar Belediyespor'da cezalı duruma düşen Ömer Bayram, bu haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.