FUTBOL
Duygun Yarsuvat: "TFF, Galatasaray için Fatih Terim'e..."
15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:51:04 | Güncelleme: 14:07:38
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Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat, Fatih Terim ve Sarı-Kırmızılı taraftarlarla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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İşte "Hedefgol" programına konuşan Yarsuvat'ın sözleri...
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"Galatasaray'ı taraftar idare etmiyor ki, taraftar isyan edebilir, taraftar bağırdığı için stadımız kapandı.
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Bizde Galatasaray'ın başarılı olmasını istiyoruz ama olmayan gitmeyen bir şey var izah edemediğimiz, yürüyemeyen bir şey var, onu bulup düzeltmemiz lazım, kabahat yine bizde.
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Taraftara büyük bir vakar içinde beklemelerini, bu işlerin düzeleceğini söylemek istiyorum, fazla taşkınlık yapmasınlar.
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Galatasaray'daki çözümü ve sorunu buldum, ayrıldığım zamanda bunu söyledim.
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Bu aşamada Galatasaray'ın küçülmesi lazım ama Galatasaray küçülmedi başa oynayacağım diye çıktı.
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Ondandır bütün bu kayıplar.
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Fatih hoca gelir mi? Ben hep yokluyorum onu.
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Federasyon hem Galatasaray'ı hem milli takımı çalıştırmasını kabul etmiyor.
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Hatırlarsak milli takımın basketbol koçu Ergin Ataman'dı.
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Ona dediler ki her iki takımı idare edemezsin birini bırak.
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Şimdi döndüler ama yöneticiler de sıkıntı hep Galatasaray'da.
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Galatasaray, Türk toplumunda çok ileri bir seviyededir. Ondan oluyor."
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