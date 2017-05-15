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FUTBOL

Duygun Yarsuvat: "TFF, Galatasaray için Fatih Terim'e..."

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:51:04

  • 1 Duygun Yarsuvat: "TFF, Galatasaray için Fatih Terim'e..."
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    Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat, Fatih Terim ve Sarı-Kırmızılı taraftarlarla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

  • 2 Duygun Yarsuvat: "TFF, Galatasaray için Fatih Terim'e..."
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    İşte "Hedefgol" programına konuşan Yarsuvat'ın sözleri...

     

  • 3 Duygun Yarsuvat: "TFF, Galatasaray için Fatih Terim'e..."
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    "Galatasaray'ı taraftar idare etmiyor ki, taraftar isyan edebilir, taraftar bağırdığı için stadımız kapandı.

  • 4 Duygun Yarsuvat: "TFF, Galatasaray için Fatih Terim'e..."
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    Bizde Galatasaray'ın başarılı olmasını istiyoruz ama olmayan gitmeyen bir şey var izah edemediğimiz, yürüyemeyen bir şey var, onu bulup düzeltmemiz lazım, kabahat yine bizde.

  • 5 Duygun Yarsuvat: "TFF, Galatasaray için Fatih Terim'e..."
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    Taraftara büyük bir vakar içinde beklemelerini, bu işlerin düzeleceğini söylemek istiyorum, fazla taşkınlık yapmasınlar.

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