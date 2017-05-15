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Cüneyt Çakır, U20 Dünya Kupası için Güney Kore'ye gitti!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 20 Yaşaltı Dünya Kupası için Güney Kore'ye gitti

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:29:51 Güncelleme: 14:42:01

Toplam 93 hakemin görev yapacağı turnuvada Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak. Bu nedenle, turnuva öncesi hakemlere Video Yardımcı Hakem Sistemi ile ilgili eğitimler veriliyor. Eğitimler turnuvanın başlangıç tarihi olan 20 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek. Turnuvada 8'i UEFA'dan olmak üzere toplam 22 Video Yardımcı Hakem görev yapacak.

Cüneyt Çakır dışında UEFA adına turnuvada, Felix Brych (Almanya), Jonas Eriksson (İsveç), Sergey Karasev (Rusya), Viktor Kassai (Macaristan), Björn Kuipers (Hollanda), Miguel Antonio Lahoz Mateu (İspanya) düdük çalacak. Cüneyt Çakır, 2017 FIFA U20 Dünya Kupası ile birlikte kariyerinde onuncu kez uluslararası bir turnuvada görev yapmış olacak.

 

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