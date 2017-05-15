Türkiye 2.Lig Play Off Yarı Final Beyaz Grup mücadelesinde Amed Sportif, ilk maçı 1-0 kaybettiği BB Erzurumspor'u evinde konuk ediyor. Peki Amed Sportif - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AMED SPORTİF - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Seyrantepe Diski Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmada tecrübeli hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Volkan Narinç, Serkan Çimen ve Tolga Kadaz yapacak. Karşılaşma 16:00'da başlayacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Amed Sportif, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● BB Erzurumspor, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Amed Sportif, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 3 gol gördü.

● BB Erzurumspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Amed Sportif, evinde oynadığı son maçta Sivas Belediye ile 0-0 berabere kaldı.

● BB Erzurumspor, deplasmanda oynadığı son maçta Kocaeli Birlik'i 2-1 yendi.

● İki takım arasında oynanan son karşılaşmayı BB Erzurumspor, evinde 1-0 kazandı.

SON MAÇ KADROSU

Amed Sportif: Kurtuluş Yurt, Kamil İçer, Şahin Şafakoğlu, Abdullah Çetin, Yusuf Yağmur, Oğuz Çetinkaya, Okan Dernek, Mehmet Sıddık İstemi, Mansur Çalar, Ercan Çapar ve Deniz Naki

BB Erzurumspor: Ahmet Altın, Doğan Can Otman, Murat Paluli, Ferit Erişçi, Fırat Arıkan, Alişan Ural, Eslem Öztürk, Savaş Tağa, Erhan Çelenk, Fatih Gül ve Mert Nobre