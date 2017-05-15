Fenerbahçeli Gregory van der Wiel, ünlü menajer Ümit Akbulut tarafından 16 milyon TL dolandırıldığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dün Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu'na gelerek yaklaşık 2.5 saat kalan ünlü futbolcu, nasıl dolandırıldığını anlattı.



Habertürk haber merkezinden Mustafa Şekeroğlu'nın haberine göre; Hollandalı futbolcunun, kariyerini sürdürmek için geldiği Türkiye'de bir süre sonra organizatör Ümit Akbulut ile tanıştığını, kendisine iş yapmayı teklif ettiğini belirterek şu bilgileri verdiği öğrenildi:

"Kendisine güvendim. Birlikte bir okula gittik. Küçük çocuklarla buluştu. Bana güvence verdi. organizasyon yapacağız diye 4 ay süreyle para istedi. Boksör Floyd ve Justin Bieber'i getireceğini söyledi. Bu isimleri kullanarak beni kandırdı. Son olarak verdiğim para 4.5 milyon dolara ulaştı. Organizasyonların ne olduğunu sorunca bana 600 bin dolar daha vermem gerektiğini söyledi. 'Vermezsen bu verdiğin paraları unut, burası Türkiye, hiçbir şey yapamazsın' dedi. Beni tehdit etti. Bu benim futbol kariyerime de yansıdı. Bir insan özel hayatında dolandırılınca futbol kariyeri dahil bütün hayatını etkiler. Ben burada hem futbol oynamayı hem de yatırım yapmayı istedim. Maalesef böyle kötü bir insanla tanıştım. Türk adaletine güveniyorum. Tek ümidim ve güvendiğim onlar. Bu tarz dolandırıcıları sadece Türk adaleti durdurabilir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hollandalı futbolcu Van der Wiel'in şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Ümit Akbulut'un da soruşturma kapsamında ifadesinin alınması bekleniyor.

BU İLK DEĞİL

Sosyal medyada çektirdiği dolar banknotlarıyla gündeme gelen organizatör Ümit Akbulut'un adı, Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasının 2011 yarı finalisti İran Uyruklu Sasha Maghsadi ve Mısha Michael Mehdikhan'ın dolandırılmasında geçmişti.

Her iki şarkıcı da dolandırıldıkları ve tehdit ettikleri iddiasıyla Akbulut'tan şikayetçi olmuştu. Ümit Akbulut'un kendilerine "Ben başarılı olmayacak işe girmem sizi Chris Brown ile sahneye çıkarabilirim, ancak ne kadar para ister bilmiyorum. 30 ya da 40 bin ister görüşüp haber veririm" dediğini öne süren İranlılar, Akbulut'un önce kendilerinden 50 bin dolar aldığını, kontrat yapmaları halinde vergi verecekleri için ekstra para istediklerini anlatmıştı. Ümit Akbulut ve daha sonra tanıştıkları Sinan S.'ye toplamda 105 bin dolar para ödediklerini ancak vaadedilen hiçbir şeyin yerine getirilmediğini öne süren İranlı şarkıcılar, "Dolandırıcılık ve ölümle tehdit" suçlamasında bulunmuştu.

Kendisini organizatör olarak tanıtan Ümit Akbulut'un bir röportajında, şans oyunlarından 11 ve 3 milyon lira ayrı ayrı ikramiye kazandığını öne sürmüştü.

ÜMİT AKBULUT'TAN CEVAP

Van der Wiel'in kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ümit Akbulut ise Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Akbulut şu ifadeleri kullandı:

"Meyve veren agaç taşlanır demişlerdi, bu o olması lazım! Bugün beni dolandırıcılıkla suçladın, Türk milletimizin arkasında savunmaya calışıyorsun kendini, sözde paran gitmiş ve iş olmamış! Şimdi ben konusmaya değil, ispatlamaya başlayacağım. B4L ve bokscu ile çalışmak için devreye sokmadığın insanlar kalmadı, benden yardım istedin, kendi markanı tanıtmak istedin ve o yüzden bizimle kontrat imzaladın! Detayların hepsini sunacağım. Bu video daha başlangıç! Özel hayatını ve futbol hayatını B4L'nin işbirliğinde yükseltmek istedin, bokscudan iş birliği istedin ve bunu sana sağladık, videoyu birazdan yayınlayacağım. Söz uçar yazı kalır."