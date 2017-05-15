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Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi yenilendi

Fenerbahçe, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan futbolcuları Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme yeniledi; Volkan Demirel'le masaya oturacak

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:53:17 Güncelleme: 17:50:14

DHA'da yer alan habere göre ilk imza Hasan Ali Kaldırım'a attırıldı. Bugün hazırlanan sözleşme ile Hasan Ali 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek.

Kaleci Volkan Demirel de takımda kalıyor ve 2 yıllık anlaşma yapılacak.

Lens'in ise transferinin önümüzdeki hafta sonlandırılacağı ifade edildi.

Detaylar birazdan...

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YORUMLAR 8
  • Misafir 19 dakika önce
    FENERİN IŞIĞI SÖNDÜ BU SAATTEN SONRA ŞAMPİYONLUK ÇOK ZOR ANCAK KÖKLÜ DEĞİŞİMLE BİR HEDEFE GİDEBİLİR MEVCUT OYUNCULAR VE YÖNETİM GİTMELİ YETER ARTIK NE AVRUPADA NE LİGDE BAŞARI YOKKKK
  • Misafir 30 dakika önce
    bomba transferler yapmışlar maaşallah :))
  • Misafir 33 dakika önce
    hasan ali kim abi çelimsiz fenerde oynayacak adammı aziz git artık nefret ettik senden
  • Misafir 35 dakika önce
    büyük transfer
  • Misafir 36 dakika önce
    çok lazımdı...
  • Misafir 39 dakika önce
    en pasif oyuncu futboldan soğudum
  • Misafir 41 dakika önce
    sahane bi transfer
  • Misafir 48 dakika önce
    bumuydu aziz başkanın mayısta transferi bitiricez dediği
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