Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi yenilendi

DHA'da yer alan habere göre ilk imza Hasan Ali Kaldırım'a attırıldı. Bugün hazırlanan sözleşme ile Hasan Ali 3 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek.
Kaleci Volkan Demirel de takımda kalıyor ve 2 yıllık anlaşma yapılacak.
Lens'in ise transferinin önümüzdeki hafta sonlandırılacağı ifade edildi.
Detaylar birazdan...
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YORUMLAR 8
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Misafir 19 dakika önceFENERİN IŞIĞI SÖNDÜ BU SAATTEN SONRA ŞAMPİYONLUK ÇOK ZOR ANCAK KÖKLÜ DEĞİŞİMLE BİR HEDEFE GİDEBİLİR MEVCUT OYUNCULAR VE YÖNETİM GİTMELİ YETER ARTIK NE AVRUPADA NE LİGDE BAŞARI YOKKKK00
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Misafir 30 dakika öncebomba transferler yapmışlar maaşallah :))30
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Misafir 33 dakika öncehasan ali kim abi çelimsiz fenerde oynayacak adammı aziz git artık nefret ettik senden00
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Misafir 35 dakika öncebüyük transfer00
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Misafir 36 dakika önceçok lazımdı...00
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Misafir 39 dakika önceen pasif oyuncu futboldan soğudum00
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Misafir 41 dakika öncesahane bi transfer00
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Misafir 48 dakika öncebumuydu aziz başkanın mayısta transferi bitiricez dediği60
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