Bursaspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük yaralar alan Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor ile karşılaşıyor. 28. haftada yakaladığı 7 puanlık avantajı kullanamayıp Başakşehir'e zirveyi kaptıran Kartal koltuğu geri almak istiyor.

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BURSASPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Timsah Arena

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal (Bursa)

CEZALI: Talisca (Beşiktaş)



BURSASPOR: Harun, Erdem, Ertuğrul, Sivok, Aziz Behich, Jorquara, Şamil, Emre, Bilal, Sinan, Kubilay

YEDEKLER: Mert, Onur, İsmail, Faty, Furkan, Stancu, Sercan

TEKNİK DİREKTÖR: Adnan Örnek

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Aboubakar

YEDEKLER: Tolga, Atınç, Beck, Gökhan İnler, Necip, Demba Ba, Cenk Tosun

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

— HT Spor (@htspor) May 15, 2017

AVANTAJINI YİTİRDİ

Beşiktaş, ligin 28. haftasında yakaladığı 7 puanlık avantajı kullanamayarak ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in zirveye yeniden ortak olmasını engelleyemedi. Süper Lig'in 29. haftasında şampiyonluktaki rakibi Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 30. haftada da evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Son 2 haftada sadece bir puan alabilen Beşiktaş, puanını 65'e yükseltirken, Medipol Başakşehir ise 31. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

SAVUNMADA SIKINTILI

Beşiktaş, son haftalarda kötü savunma performansıyla dikkati çekiyor. Ligde üst üste oynadığı 4 karşılaşmada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor, Adanaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 9 gol yedi.

KART SINIRINDA 2 OYUNCU

Beşiktaş'ta Bursaspor karşılaşması öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Hutchinson'ın yanı sıra Atınç Nukan da oynamaları ve kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 100. MAÇI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor maçıyla siyah-beyazlı takımın başında 100. resmi karşılaşmasına çıktı. Geçen sezonun başında Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirilen Güneş, iki sezonda 99 maçta siyah-beyazlı ekibi yönetti. Beşiktaş, Güneş yönetiminde 99 karşılaşmada, 59 galibiyet, 24 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı takım, bu dönemde Süper Lig'de 64 karşılaşmaya çıkarken, bunların 44'ünü kazandı. Güneş yönetiminde ligde 12 beraberlik alan Beşiktaş, 8 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ İLE BURSASPOR 96. RANDEVUDA

- Beşiktaş ile Bursaspor, ligde 96. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 95 lig maçından 43'ünü Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 7 maçı kazanan siyah-beyazlıların ligdeki 129 golüne, yeşil-beyazlılar 85 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

- Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere Bursaspor ile ligde yaptığı son 13 maçtan 11'ini kazandı, birinde berabere kaldı, sadece birini yitirdi. Siyah-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda İstanbul'daki maçı 1-0 kazandı, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi.





- Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, 2011-2012 sezonunda Bursa'da 2-1, İstanbul'da 3-1 galip geldi. 2012-2013'te İstanbul'daki randevu 3-3 bitti, Bursa'da ev sahibi ekip 3-0 kazandı. 2013-2014'te Beşiktaş, deplasmanda 3-0, evinde 1-0 galip geldi. 2014-2015'te Beşiktaş, Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla gülen taraf oldu. Geçen sezonki müsabakaları siyah-beyazlılar Bursa'da 1-0, İstanbul'da da 3-2'lik skorlarla kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş, evindeki maçta 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

- Bursaspor ile Beşiktaş arasında Bursa'da yapılan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlı ekibin 3 farklı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Bursa'da yapılan 46 maçta Beşiktaş 15, Bursaspor 12 galibiyet aldı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Bursaspor evinde 46 gol atıp, kalesinde 45 gol gördü.

- Bu arada, taraflar arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken karşılaşma, ev sahibi takımın cezası nedeniyle Ankara'da yapıldı ve Beşiktaş 3-0 galip geldi. 2010-2011 sezonunda ise Bursa'da yapılması gereken müsabaka, ev sahibi takım taraftarlarının stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle oynanamazken, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ı 3-0 hükmen galip ilan etti.

BURSA'NIN TARİHİ GALİBİYETİ



- Beşiktaş, lig tarihinde şimdiye dek en farklı skorlu yenilgisini Bursaspor karşısında aldı. 1980-1981 sezonunda, 7 Eylül 1980 tarihinde Bursa'da yapılan maçı 5-0 kazanan Bursaspor, Beşiktaş'a tarihi hezimeti yaşattı.

- Beşiktaş ise Bursaspor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyetlerini 4 farklı sonuçlarla aldı. Siyah-beyazlılar, İnönü Stadı'ndaki maçlarda 28 Nisan 2000 tarihinde 5-1, 28 Kasım 1987 tarihinde ise 4-0 galip geldi.

- Beşiktaş ile Bursaspor arasında yapılan ilk 14 lig maçından tam 12 tanesi berabere sonuçlandı.

- İki takım arasında 1967-1968 ile 1973-1974 sezonları arasındaki ilk 14 lig maçında taraflar birer galibiyet alabildi, diğerlerinde skor olarak birbirlerine üstünlük kuramadı. Bursaspor, 9 Kasım 1997'de evinde 2-1 kazandığı maçın ardından, üst üste 14 lig maçında Beşiktaş'ı yenemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu süre içinde sadece 4 beraberlik alırken, 10 kez mağlup oldu, galibiyet hasretine 13 Mayıs 2007'de evinde 3-0'lık sonuçla son verdi.

- Beşiktaş ise Bursaspor'a karşı lig tarihinde ilk galibiyetini ancak rekabetteki 9. randevuda alabildi. İki takım arasındaki ilk 8 maçtan 7'si berabere bitti, birini Bursaspor kazandı, siyah-beyazlılar, rakibi karşısında ancak 9. buluşmada galip gelebildi.