Fikret Orman: "Herkes birlik olmuş bizim karşımızda"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman,Bursaspor maçından sonra şöyle konuştu:

"Kazandık, kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde 3 maç var. 3 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Dürüstçe söyleyeyim, biz o kadar stresliyiz ki... Ben özellikle sağlıklı maç izleyip yorum yapabilecek durumda değilim. Yapacağım yorumlar çok doğru olmaz, spor yazarlarımız daha iyi yapar. Geçen sene Beşiktaş'ın şampiyon olmasını herkes çok istiyordu ama bu sene herkes birlik olmuş bizim karşımızda gibi hissediyorum."