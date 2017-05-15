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Ahmet Nur Çebi
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Ahmet Nur Çebi'den Quaresma cevabı

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bursaspor maçını değerlendirdi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 22:56:08 Güncelleme: 22:57:10

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından şöyle konuştu:

"Çok erken konuşmayı doğru bulmuyorum. Daha işimiz var. 3 tane önemli maçımız var. Bunların hepsini kazanmak zorundayız. Önemli bir maçtı. Bursaspor'a da başarılar diliyorum."

Çebi, Quaresma'nın kırmızı kart görmesi gerektiği şeklindeki yorumlara "Tartışılacak bir şey yok. Maç bitti, 2-0 kazandık. Aldık evimize gidiyoruz. Bırakın bunun tadını çıkaralım" diye cevap verdi.

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