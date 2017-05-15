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Vincent Aboubakar
FUTBOL

Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, Bursaspor maçının ardından konuştu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:11:53 Güncelleme: 23:14:25

Beşiktaş'ın Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar, transferiyle ilgili, "Önce şampiyon olmamız gerekiyor. Ben memnunum, taraftarlarımızı memnun etmeye çalışıyorum. Kararı verecek olan başkanımız." diye konuştu.

Aboubakar, maçla ve şampiyonluk yarışıyla ilgili ise, "3 maçın 3'ü de zor geçecek. Doğru tavırla bu 3 maça konsantre olmamız lazım. Oyunun akışını sekteye uğratan bir durumdu. Sakin kalmayı başardık, negatif bir ortam yaratmaya çalıştılar. Biz ciddi kaldık ve konsantrasyonumuzu yüksek tuttuk. Kimin kiminle oynadığı önemli değil, önemli olan takımın menfaatleri" dedi.

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