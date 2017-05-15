Adnan Örnek: "Kubilay'ın kaçırdığı gol, maçın kırılma anı"

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, maçın ardından şöyle konuştu:

"Özellikle savunmadan hücuma geçişlerde aradık. Problem sadece Batalla değil. İlk yarının sonlarında Emre'nin, 2. yarının başında Aziz Behich'in sakatlanması zorunlu değişikliklere neden oldu. Bunlar da ilerleyen bölümde oyuna hücum oyuncularını almamızı engelledi."

"Kubilay'ın kaçırdığı golün maçın kırılma anı oldu. Genç oyuncular ama çok eksik kalmalarına karşın takımın bugün verdiği mücadeleden çok memnunun. Kalan 3 haftada maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bursaspor'un bu durumda olması hoş değil. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Önemli mücadele verdiler."

"Pozisyon kırmızı kartlıksa göstereceksin. 2. sarı kartsa göstereceksin. 18. dakikadaki pozisyon -Quaresma'nın Jorquera'ya yaptığı pozisyon- daha da sıkıntılı pozisyon. Kaçırmamak lazım. Bunlar önemli. Beşiktaş ile Bursaspor maç yapıyor. Bir takım şampiyonluğa oynuyor, diğeri krizden çıkmak istiyor. Bu pozisyonları yoruma bırakmamak gerekiyor."