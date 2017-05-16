Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Beşiktaş maçı yorumu

Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında Bursaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
"Bu maçı oynamak hakikaten zor. Uzun süre lider götürdüğünüz ligde bir anda maç eksiğiyle olsa da koltuğu rakibe verdiniz."
"Lider çıkmadığı bir maçtı Beşiktaş’ın. Bir dezavantaj Talisca vardı üstelik. Futbolcular bazı maçları kurtuluş maçı görürler."
"Çok zor, çok bilenmiş bir Bursaspor maçı vardı. Beşiktaş’ı yenmek için değil. Kendini kurtarmak istiyordu."
"Yine de Bursa ile Beşiktaş arasında tatlı değil, acı rekabet de maçı gerdi."
"Sonuçta Beşiktaş’ın şampiyonluğuna çelme takmak istiyorlardı. Bu denli direnç ortaya koydular maçta."
"94. dakikada Beck’i 2 kişi birden yerle bir etti. Bülent Yıldırım’ın yaptığı ciddi hatalar var maçta. Quaresma’nın pozisyonu mesela."
"Bilal’in yaptığı faul var. Jorquera’nın Adriano’ya faulü. Ciddi anlamda sert maç oldu. Golden önce Cenk’in yaptığu faul vardı ama bu demek değil ki, Beşiktaş’ın galibiyetini gölgeleyemeyiz."
"Başakşehir kazandıktan sonra Beşiktaş gerildi biraz. Bunu çok net görebiliyoruz. Fenerbahçe derbisinde de bunu yaşadı. Ancak Bursa’da gergin ortama rağmen ayakta kaldı Beşiktaş."
QUARESMA'YA TEPKİ
"Bu olmaz. hepiniz aynı mesleği yapıyorsunuz. Bırak, Beşiktaş’ı, Quaresma’yı kolladı meselesi değil. Başakşehir maçında yaptığı da bu da... Bu ülkede top oynuyorsun. Bu büyük saygısızlık."
"Kendi kulübüne de... Ne kulübü ya... Adamın ayağı kırılsa ne yapacaksın... Futbol hayatı bitecek. Tabii ki; kulübüne yanlış yapıyor. Şenol Hoca’yla bazen takışıyor."
"Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi takımları bu tür oyuncular eksik bırakıyor, 3 hafta oynamıyor. Adam, neyse... O yüzden pozisyonları istemedim, yorum da yapmadım..."
"Aşağılıyor, aşağılıyor, aşağılıyor... Yaptın mı Avrupa Şampiyonası’nda. Hadi yapsana Avrupa Şampiyonası’nda. Gittin final oynadın. Şampiyon oldun, yaptın mı bir tane."
"Yap bakalım. Buldun Türkiye’deki helva gibi hakemleri, helva gibi medyayı. Bu olmaz..."
"Mesela 'hakemler aferin' falan diyoruz ya, gir kardeşim içeri, oynatma ya. İki kez yap bakalım bir daha yapacaklar mı?"
" Korner atamazsın, şişe atacak, öldün beyin kanamasından ne yapacaksın? Telefon, bıçak atıyor. Aferin diyorlar. Gir bakalım içeri..."
"Quaresma’nın yerine o pozisyonları alırım, bu tarzdaki oyuncuları, bakarım evde ne düşünürüm acaba. Bunlar kabul edilemez."
"Bizim de ligdeki yerli oyuncularımız Avrupa maçlarında kedi gibi oluyorlar. Kedi... Hiç el hareketi falan yok millete."
"Bu da bizim futbolumuzun düzenine ve bizim insanımıza hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar. Yukarıdan bakıyorlar. Mis gibi ülkede yaşıyorsunuz."