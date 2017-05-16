Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Beşiktaş maçı yorumu

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QUARESMA'YA TEPKİ

"Bu olmaz. hepiniz aynı mesleği yapıyorsunuz. Bırak, Beşiktaş’ı, Quaresma’yı kolladı meselesi değil. Başakşehir maçında yaptığı da bu da... Bu ülkede top oynuyorsun. Bu büyük saygısızlık."