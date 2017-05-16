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FUTBOL

Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Beşiktaş maçı yorumu

16 Mayıs 2017 Salı, 00:20:54

  • 1 Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Beşiktaş maçı yorumu
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    Rıdvan Dilmen, NTVSpor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında Bursaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

  • 2 Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Beşiktaş maçı yorumu
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    "Bu maçı oynamak hakikaten zor. Uzun süre lider götürdüğünüz ligde bir anda maç eksiğiyle olsa da koltuğu rakibe verdiniz."

  • 3 Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Beşiktaş maçı yorumu
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    "Lider çıkmadığı bir maçtı Beşiktaş’ın. Bir dezavantaj Talisca vardı üstelik. Futbolcular bazı maçları kurtuluş maçı görürler."

  • 4 Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Beşiktaş maçı yorumu
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    "Çok zor, çok bilenmiş bir Bursaspor maçı vardı. Beşiktaş’ı yenmek için değil. Kendini kurtarmak istiyordu."

  • 5 Rıdvan Dilmen'den Bursaspor-Beşiktaş maçı yorumu
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    "Yine de Bursa ile Beşiktaş arasında tatlı değil, acı rekabet de maçı gerdi."

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    HABERİN DEVAMI
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