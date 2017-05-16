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Bursa'da Beşiktaş taraftarının otobüsüne taşlı saldırı

Bursa'da Beşiktaş taraftarının otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.

16 Mayıs 2017 Salı, 01:31:21 Güncelleme: 01:33:34

Beşiktaş, Bursaspor maçının ardından taraftarlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bursa'da otobana girişte bir grup Bursasporlu taraftar Beşiktaşlı taraftarların bulunduğu otobüse taşlı saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar otobüsleri durdurarak Bursasporlu taraftarlara karşılık vermeye başladı. Çevik kuvvet ekipleri olayların daha fazla büyümesine izin vermeden müdahale etti. Polis, Beşiktaş taraftarlarını otobüse bindirerek Bursa'nın çıkışına kadar kontrollü bir şekilde götürdü.

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